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Bilecik’te tarlaların ürünü değişiyor! Şerbetçi otuna alternatif tütün, üreticinin yüzünü güldürdü

20.09.2026 - 10:48 | Son Güncellenme:

#Tarım#Tütün#Şerbetçi Otu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yıllardır üretimi yapılan şerbetçi otuna alternatif arayan çiftçiler, tütünde aradığını buldu. Geçen yıl 10 dekarlık alanda deneme amacıyla ekilen tütün, üreticinin yüzünü güldüren verimin ardından bu yıl yaklaşık 40 dekarlık alana yayıldı. Hasadın başladığı ilçede iyi kurutulmuş tütünün kilosu 220 ila 250 liradan alınıyor ve ürün için alım garantisi bulunuyor.

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Bilecik’te tarlaların ürünü değişiyor Şerbetçi otuna alternatif tütün, üreticinin yüzünü güldürdü

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, bölgede uzun yıllardır üretimi yapılan şerbetçi otuna alternatif ürün arayışları kapsamında ekilen tütünün hasadı yapılıyor. Geçen yıl deneme amacıyla 10 dekarlık alanda alım garantili olarak tütün ekimi gerçekleştirildi. Verimden memnun kalınması üzerine bu yıl ekim alanı yaklaşık 40 dekara çıkarıldı.

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Bilecik’te tarlaların ürünü değişiyor Şerbetçi otuna alternatif tütün, üreticinin yüzünü güldürdü

ŞERBETÇİ OTUNA ALTERNATİF OLARAK EKİLEN TÜTÜNDE HASAT BAŞLADI

Hasadına başlanan tütünün verimi üreticiyi mutlu etti. Pazaryeri Ziraat Odası Başkanı Abdullah Duman, tütün üretimini ilçede alternatif ürün olarak denemeye başladıklarını söyledi. Geçen yıl 10 dekarlık alanda deneme üretimi yaptıklarını belirten Duman, dekardan yaklaşık 500 kilogram ürün elde ettiklerini ifade etti.

Bilecik’te tarlaların ürünü değişiyor Şerbetçi otuna alternatif tütün, üreticinin yüzünü güldürdü

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Tütünün şerbetçi otuna göre üretim açısından daha az emek gerektirdiğini dile getiren Duman, "Bu yıl iyi kurutulmuş tütünün kilosu 220 ila 250 liradan alınıyor. Üstelik alım garantisi de bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda giderek ekim alanının artacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

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Bilecik’te tarlaların ürünü değişiyor Şerbetçi otuna alternatif tütün, üreticinin yüzünü güldürdü

Duman, ilçedeki çiftçilerin alternatif üretim alanlarına yönlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, ipek böcekçiliğinin de teşvik edildiğini kaydetti.

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Bilecik’te tarlaların ürünü değişiyor Şerbetçi otuna alternatif tütün, üreticinin yüzünü güldürdü

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