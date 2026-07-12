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Bingöl'deki Aşağı Kaleköy Barajı ve Hibrit Enerji Santrali'nde üretim iki katı yükseldi

12.07.2026 - 13:35 | Son Güncellenme:

#Bingöl#Enerji#Hibrit Santral

Bingöl'deki Aşağı Kaleköy Barajı ve Hibrit Enerji Santrali'nde mevsimsel yağışların da etkisiyle yılın ilk yarısında gerçekleşen enerji üretimi geçen yılın aynı dönemindeki üretimin yaklaşık iki katına yükseldi.

Bingöldeki Aşağı Kaleköy Barajı ve Hibrit Enerji Santralinde üretim iki katı yükseldi

Bingöl'deki Aşağı Kaleköy Barajı ve Hibrit Enerji Santrali'nde mevsimsel yağışların da etkisiyle yılın ilk yarısında gerçekleşen enerji üretimi geçen yılın aynı dönemindeki üretimin yaklaşık iki katına yükseldi. Genç ilçesi sınırlarındaki Murat Nehri'nde 2020 yılında Kalehan Enerji Grubu tarafından faaliyete geçirilen Aşağı Kaleköy Barajı ve Hibrit Enerji Santrali'nde, hidroelektriğe entegre 1100 dönüm atıl arazide 200 bin fotovoltaik panel bulunuyor.

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Tesis, kış aylarında düşen kar ve yağmur ile ilkbaharda etkili olan yağış sayesinde bu yıl, kurulduğu günden bu yana en verimli dönemini yaşıyor. Tesiste uygulanan rezervuar yönetimi, etkin üretim planlaması, koordineli havza işletmesi ve ekiplerin çalışmalarıyla barajdaki suyun tamamı enerjiye dönüştürüldü.

Bu çalışmalar sayesinde, tesiste geçen yılın ilk yarısında 640 milyon kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirilirken, mevsimsel yağışların da etkisiyle bu yıl aynı dönemde üretim 1,2 milyar kilovatsaate yükseldi.

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"SUYUN TAMAMINI ENERJİYE DÖNÜŞTÜRDÜK"

Aşağı Kaleköy Barajı ve Hibrit Enerji Santrali İşletme Müdürü Serhat Küçüktorun, AA muhabirine, 2026 yılının hidroelektrik üretimi açısından son derece verimli geçtiğini söyledi.

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Küçüktorun, Aşağı Kaleköy Barajı havzasına gelen su miktarındaki ciddi artışın, doğru işletme stratejisiyle oldukça başarılı üretim sonuçları elde edilmesini sağladığını ifade ederek, "2025 yılında haziran ayı sonu itibarıyla havzamıza gelen su miktarı yaklaşık 2,6 milyar metreküp iken, aynı dönemde 640 milyon kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirmiştik.

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2026 yılı haziran ayı itibarıyla havzamıza gelen su miktarı 5,7 milyar metreküpe, elektrik üretimimiz ise 1,2 milyar kilovatsaate yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre hem su miktarında hem de enerji üretiminde yaklaşık iki katına ulaşan çok önemli artışlar söz konusu oldu. Bu da sezonun ne kadar verimli geçtiğinin en somut göstergelerinden biridir diyebiliriz." dedi. Baraj kapaklarını yoğun yağışa rağmen açmadıklarını belirten Küçüktorun, bunun üretimi artıran etkenlerden olduğunu ifade etti.

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Bingöldeki Aşağı Kaleköy Barajı ve Hibrit Enerji Santralinde üretim iki katı yükseldi

En değerli kaynağın su olduğuna işaret eden Küçüktorun, "Bu sezonun bizim için en önemli başarılarından biri yoğun su gelişine rağmen suyun tamamını enerjiye dönüştürebilmiş olmamızdır. Bir damla suyu dahi boşa harcamadan tamamını enerjiye dönüştürebilmek hem ülke ekonomimiz hem de yenilenebilir enerji üretimi açısından son derece önemli. Kalehan Enerji Grubu olarak işletmesini yürüttüğümüz hiçbir santralde dolu savak kapaklarını açma ihtiyacı duymadık. Bunu doğru rezervuar yönetimi, etkin üretim planlaması, koordineli havza işletmesi ve ekiplerimizin 7 gün 24 saat gösterdiği özverili çalışmalar sayesinde başardık diyebiliriz." diye konuştu. Küçüktorun, hibrit santralin güneş enerjisi üretiminde ise bu yıl meteorolojik koşulların etkili olduğunu anlatarak, şu bilgileri paylaştı:

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"2025 yılı haziran ayı sonu itibarıyla güneş enerjisi santralimizde yaklaşık 64 milyon kilovatsaat üretim gerçekleştirmiştik. 2026 yılında ise 25 Haziran itibarıyla üretimimiz yaklaşık 45 milyon kilovatsaat seviyelerinde bulunuyor. Buradaki düşüş tamamen doğal nedenlerden kaynaklanıyor. Bu yıl bölgemizde uzun süre etkili olan yoğun yağışlar ve bulutluluk, güneşlenme sürelerini azalttığı için GES üretiminde beklenen bir gerileme yaşandı."

"YIL SONU TAKRİBEN HEDEFİMİZ 1,7 MİLYAR KİLOVATSAATLİK ÜRETİM"

Tesisin kurulduğu yıldan bu yana en verimli sezonunu yaşadığını belirten Küçüktorun, son 5 yıllık üretim ortalamasının 950 milyon kilovatsaat civarında olduğunu söyledi.

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Küçüktorun, bu sene itibarıyla yılın henüz ilk yarısında olunmasına rağmen üretim miktarının fizibilite üretimini yakaladığını kaydederek, "Yıl sonu takriben hedefimiz 1,7 milyar kilovatsaatlik üretim yapmayı hedefliyoruz. Bu da yıl ortalamasının takriben 750 milyon kilovatsaat üzerine çıkacağımız anlamına geliyor. Güneş enerjisi santralimize baktığımızda ise oradaki yıllık fizibilite üretimimiz 125 milyon kilovatsaat civarında. Total olarak değerlendirildiğinde hibrit enerji santralinde ciddi bir üretim artışı öngörmekteyiz." dedi.

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