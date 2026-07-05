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UzmanparaBir belgesel izledi, hayatı değişti! Oto yıkamacı içinde kuluçka makinesi
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Bir belgesel izledi, hayatı değişti! Oto yıkamacı içinde kuluçka makinesi

05.07.2026 - 10:45 | Son Güncellenme:

#Hakkari#Yüksekova#Oto Yıkama

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki girişimci Sedat Çelik, televizyonda izlediği bir belgeselden esinlenerek başladığı serüvende, kendi imkanlarıyla yaptığı kuluçka makinesiyle büyük bir başarıya imza attı.

Yüksekova’nın Yeşildere Mahallesi'nde yıllardır oto yıkama esnaflığı yapan Sedat Çelik, bir akşam evinde izlediği doğa ve hayvancılık belgeselinin ardından hayatını değiştirecek bir karar aldı.

Kanatlı hayvan üretimine merak salan genç girişimci, dükkanının bir köşesini atölyeye çevirerek tamamen kendi imkanları ve el becerisiyle ısı ile nem dengesini otomatik ayarlayan bir kuluçka makinesi geliştirdi. Özel süs tavukları ve yüksek verimli ırkların yumurtalarını temin ederek makinesine yerleştiren Çelik, titizlikle yürüttüğü çalışmaların meyvesini kısa sürede aldı. Üç dönem üst üste yüksek verimlilikle civciv çıkımı gerçekleştirmeyi başaran Çelik, dükkanından yükselen civciv sesleriyle hem müşterilerinin hem de mahallelinin ilgi odağı oldu.

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Bir belgesel izledi, hayatı değişti Oto yıkamacı içinde kuluçka makinesi

"HEDEFİM YÜKSEKOVA'DAN TÜRKİYE'YE YUMURTA VE CİVCİV SEVK ETMEK"

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Yetkililerin ve ilgili kurumların kendisine destek vermesi halinde işini büyüterek Yüksekova ekonomisine katkı sunmak istediğini belirten Sedat Çelik, şu ifadeleri kullandı:

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"Her şey bir akşam izlediğim belgeselle başladı. 'Neden ben de yapmayayım' dedim ve kolları sıvadım. Oto yıkama dükkanımda kendi ellerimle kurduğum bu küçük kuluçka sistemiyle 3 kez üst üste çok başarılı sonuçlar aldım. Şu an özel ve nitelikli ırkların civcivlerini yetiştiriyorum. Ancak benim hedefim sadece bu dükkanla sınırlı kalmak değil. Eğer devlet büyüklerimiz ve yetkililerimiz bize el uzatır, yer ve ekipman konusunda destek sağlarsa, Yüksekova'da hem civciv hem de yumurta üretimi yapacak kapsamlı bir fabrika kurmak istiyorum. İlçemizde bu potansiyel var, destek verilirse hem istihdam hem de bölgemizin hayvancılık lokomotifi olacağız."

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Genç girişimci, üretime olan inancı ve azmiyle çevre esnafına da örnek olurken, projesini hayata geçirebilmek için Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile kalkınma ajanslarının kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Bir belgesel izledi, hayatı değişti Oto yıkamacı içinde kuluçka makinesi

Bir belgesel izledi, hayatı değişti Oto yıkamacı içinde kuluçka makinesi

Bir belgesel izledi, hayatı değişti Oto yıkamacı içinde kuluçka makinesi

Bir belgesel izledi, hayatı değişti Oto yıkamacı içinde kuluçka makinesi

Bir belgesel izledi, hayatı değişti Oto yıkamacı içinde kuluçka makinesi
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