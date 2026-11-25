Nvidia CEO’su Jensen Huang istifa ettiğinde şirketin çipleri, mühendisleri ve teknolojisi yerli yerindeydi. Ancak piyasalar sarsıldı. Huang’ın görevine dönmesiyle yaşanan yükseliş ise yatırımcıların gerçekte neye para yatırdığına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

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İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt, teknoloji devlerinin kişilere olan bağımlılığını, şirket yöneticilerinin artan gücünü ve bu durumun yatırımcılar açısından taşıdığı riskleri Milliyet.com.tr’ye anlattı.

HUANG GİTTİĞİNDE PİYASALAR NEYİ KAYBETTİ?

Huang’ın ayrılmasıyla Nvidia’nın teknolojisini veya üretim kapasitesini kaybetmediğini belirten Bozkurt, asıl sarsılan unsurun şirketin aynı başarıyla yönetilmeye devam edeceğine duyulan güven olduğunu söyledi.

Kendi çip fabrikalarını işletmeyen ve üretimde büyük ölçüde Tayvan merkezli TSMC’ye dayanan Nvidia’nın değerinin, tasarımlarında, mühendislik birikiminde, yazılımında ve kurduğu iş ilişkilerinde yattığına dikkat çeken Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

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“Mühendisler, çip tasarımları ve yazılım ekosistemi onunla birlikte ortadan kalkmadı. Asıl soru, bütün bu parçaları bir arada tutan karar düzeninin ne kadarının kuruma, ne kadarının Huang’a bağlı olduğuydu.”

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Huang’ın çok sayıda yöneticiyle doğrudan çalıştığını hatırlatan Bozkurt, yatırımcıların kaygısının yalnızca yerine gelecek ismin yeterliliğinden değil, yönetim değişikliği sırasında işlerin aksama ihtimalinden de kaynaklanabileceğini belirtti.

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MAKİNELER İNSANIN YERİNİ ALIRKEN İNSAN NASIL VAZGEÇİLMEZ OLUYOR?

Yapay zekanın bazı işleri insanların elinden almasının, insanlara duyulan ihtiyacın her düzeyde azalacağı anlamına gelmediğini ifade eden Bozkurt, milyarlarca dolarlık yatırımların nereye yapılacağına, hangi müşteriye öncelik verileceğine ve hangi şirketlere finansal destek sağlanacağına ilişkin kararların önemine dikkat çekti.

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Huang’ın açıkladığı bir takvimin bile müşterilerin ve tedarikçilerin yatırım planlarını şekillendirebildiğini belirten Bozkurt, böylece bir kişinin sözünün farklı şirketlerin kararlarını birbirine bağladığını anlattı.

Kararların tek bir kişide toplanmasının işleri hızlandırabileceğini ancak aynı kişinin yokluğunda şirketi kırılgan hale getirebileceğini belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

“Bazı işlerde insan emeğine ihtiyaç azalırken karar gücü az sayıda insanın elinde yoğunlaşabilir. Görünürdeki çelişkinin açıklaması burada. Teknoloji işleri otomatikleştirebilir, ama bu durum kurumları kendiliğinden kişilere daha az bağımlı hale getirmez.”

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NVIDIA’NIN MÜŞTERİLERİ KİMİN PARASIYLA ÇİP ALIYOR?

Nvidia’nın yalnızca çip satmadığına, aynı zamanda müşterisi olan bazı şirketlere yatırım yaparak onların büyümesini de desteklediğine dikkat çeken Bozkurt, bu ilişkinin şirketin gelecekteki satışları açısından önemli olduğunu belirtti.

Yeni yönetimin müşterilere sağlanan finansal desteği azaltması halinde bu şirketlerin yatırımlarının yavaşlayabileceğini, bunun da Nvidia’nın çip satışlarını etkileyebileceğini ifade eden Bozkurt, şu soruyu gündeme getirdi: “Müşterilerin alım gücü ne ölçüde kendi gelirlerinden ne ölçüde Nvidia’nın desteğinden geliyor?”

Yatırımcıların yalnızca bugün satılan çiplere değil, bu satışların gelecekte de artacağı beklentisine para yatırdığını belirten Bozkurt, Huang’a duyulan güvenin de bu noktada önem kazandığını söyledi.

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Bozkurt, yatırımcıların Huang’ı yalnızca geleceğe ilişkin büyük vaatlerde bulunan bir yönetici olarak değil, bu vaatlerin gerçekleşmesini sağlayacak müşterileri, tedarikçileri ve finansal ilişkileri bir arada tutan kişi olarak da görebileceğini ifade etti.

CEO’LAR, MERKEZ BANKASI BAŞKANLARI KADAR KÜRESEL PİYASALARDA ETKİLİ OLABİLİR Mİ?

Büyük teknoloji şirketlerinin yöneticilerinin küresel piyasaları sarsma güçleri bakımından merkez bankası başkanlarıyla kıyaslanabileceğini belirten Bozkurt, ancak bir yöneticinin istifasının borsada daha büyük bir dalgalanma yaratmasının, o kişinin ekonomide daha güçlü olduğu anlamına gelmeyeceğini söyledi.

Beklenen bir faiz kararının borsada büyük bir hareketlilik yaratmayabileceğini ancak kredi, yatırım ve istihdam üzerindeki etkilerinin aylarca sürebileceğini hatırlatan Bozkurt, piyasaların beklenmedik gelişmelere daha sert tepki verebildiğini ifade etti.

Huang’ın Washington ile kurduğu ilişkilerin de yatırımcılar açısından önem taşıdığına dikkat çeken Bozkurt, kişisel siyasi bağlantıların şirketlere avantaj sağlayabildiği gibi hukuki ve siyasi riskler de yaratabileceğini belirtti.

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Bozkurt, bir şirketin başındaki kişinin değişmesinin neden hükümetleri, yatırımcıları ve başka şirketleri aynı anda ilgilendiren bir meseleye dönüştüğünün sorgulanması gerektiğini vurguladı.

NVIDIA HİSSESİ ALMAYANLARIN BİRİKİMLERİ DE RİSK ALTINDA MI?

Büyük teknoloji şirketlerinin borsa endekslerindeki ağırlığının artmasıyla bu şirketlerde yaşanan yönetim sorunlarının çok daha geniş bir kesimi ilgilendirdiğini belirten Bozkurt, doğrudan Nvidia hissesi satın almayan yatırımcıların da söz konusu şirketi içeren fonlar aracılığıyla bu dalgalanmalardan etkilenebileceğine dikkat çekti.

“Böylece bir şirketin tepesindeki belirsizlik, o şirketi özellikle seçmemiş insanların birikimlerini de etkileyebiliyor” diyen Bozkurt, borsadaki yükselişin toplumun ekonomik refahıyla karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Hisselerin değer kazanmasının insanların daha kolay iş bulduğu, ücretlerin arttığı veya geçim sıkıntısının azaldığı anlamına gelmediğini ifade eden Bozkurt, Huang’ın dönüşünün yatırımcılar açısından olumlu karşılanmasının şirketin bütün sorunlarının çözüldüğünü göstermediğini belirtti.

ASIL SINAV HUANG DÖNDÜĞÜNDE DEĞİL, GİTTİĞİNDE

Bir yöneticinin vazgeçilmez görünmesinin hem o kişinin başarısının hem de şirketin yeterince kurumsallaşamamasının göstergesi olabileceğini belirten Bozkurt, Nvidia’nın Huang olmadan da işleyebilecek bir yönetim düzeni kurup kuramayacağının önem taşıdığını söyledi.

Yönetim kurulunun bağımsız karar verebilmesi ve şirketin büyük finansal taahhütlerinin şeffaf olması gerektiğine dikkat çeken Bozkurt, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

“Huang’ın dönüşü yatırımcılar için iyi haber olabilir. Ama kurumun sağlığını, Huang döndüğünde ne kadar yükseldiği değil, bir gün o olmadığında ne kadar sağlam kalabildiği gösterecek.”