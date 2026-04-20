Araç piyasasında sessiz düşüş!
20.04.2026 - 15:36 | Son Güncellenme:

#Otomobil Piyasası#İkinci El Araç#Fiyat Düşüşü

Pandemi döneminde araç fiyatları gün gün tırmanışa geçerken alınan ekonomik tedbirler kapsamında ibre terse döndü. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezinin (BETAM) hazırladığı mart ayı "Otomobil Piyasası Görünümü" raporu açıklandı. Yapılan araştırma ikinci el piyasasındaki çarpıcı tabloyu ortaya koydu.

Rapor, ikinci el otomobil piyasasında talebin martta artmaya devam ettiğini, buna karşın reel fiyatlardaki düşüş eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu.

Martta ortalama satılık otomobil cari fiyatı bir önceki aya kıyasla değişmezken, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 artış gösterdi. Aylık bazda ortalama otomobil fiyatı 1 milyon 160 bin lira oldu.

REEL FİYATLARDA DÜŞÜŞ DEVAM ETTİ!

Mart ayı verilerine göre, enflasyondan arındırılmış ortalama reel otomobil fiyatı 137,3 olarak gerçekleşti. Reel fiyatlardaki düşüş eğilimi devam ederken, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,7 düşüş görüldü.

Otomobil talep endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,1, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 1,2 artış gösterdi. Aynı dönemde satılık ilan sayısı aylık bazda yüzde 6,5, satılan ilan sayısı ise yüzde 4,5 arttı.

Buna bağlı olarak satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı 0,4 puan azalarak yüzde 20,9'a geriledi. Öte yandan satılık otomobillerin ilanda kalma süresi bir önceki aya göre 0,7 gün uzayarak 22 gün olarak gerçekleşti.

YILLIK FİYAT DEĞİŞİMİNDE EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 25,2 İLE C SINIFINDA OLDU

Ortalama fiyat B sınıfında 759 bin 39 lira, C sınıfında 1 milyon 20 bin lira, D sınıfında 1 milyon 467 bin lira ve E sınıfında 2 milyon 456 bin lira olarak kaydedildi.

Yıllık fiyat değişiminde en yüksek artış yüzde 25,2 ile C sınıfında, en düşük artış ise yüzde 24,1 ile B ve E sınıflarında görüldü. D sınıfında ise artış oranı yüzde 24,8 oldu.

Ortalama fiyat benzin türünde 1 milyon 422 bin lira, benzin ve LPG türünde 604 bin 246 lira, dizel türünde 1 milyon 117 bin lira, hybrid türünde 2 milyon 615 bin lira ve elektrik türünde 3 milyon 759 bin lira olarak tespit edildi.

Yıllık fiyat değişiminde en yüksek artış yüzde 21,4 ile hybrid araçlarda, en düşük artış ise yüzde 10,4 ile elektrikli araçlarda görüldü.

Benzin türünde artış oranı yüzde 20,4, benzin ve LPG türünde yüzde 18,9, dizel türünde ise yüzde 18,5 olarak gerçekleşti.

