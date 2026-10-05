Bir haftada yüzde 64’ten yüzde 22’ye! Altında dengeleri değiştiren tahmin

Milliyet.com.tr/ Altın piyasası, yeni haftaya ABD ekonomisinden gelen verilerin etkisiyle yükselişle başladı. İş gücü piyasasında görülen yavaşlama ve geçmiş aylara ilişkin istihdam rakamlarında yapılan aşağı yönlü revizyonlar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ekim ayında yeni bir faiz artışına gideceği beklentisini belirgin biçimde zayıflattı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Faiz beklentilerindeki değişimle birlikte pazartesi günü hem spot altın hem de ABD altın vadeli işlemleri değer kazandı. Piyasaların odağında ise Fed’in ekim ayındaki kararı kadar, yılın geri kalanında izleyeceği para politikası da bulunuyor.

ONS ALTIN 4.158 DOLARA YÜKSELDİ

Spot altın, yüzde 0,4 değer kazanarak ons başına 4.158,17 dolara çıktı. ABD altın vadeli işlemlerinde de yükseliş görüldü. Vadeli altın fiyatı yüzde 0,6 artışla 4.186,40 dolara ulaştı.

Her iki piyasada kaydedilen artış, son ekonomik verilerin ardından faiz beklentilerinde yaşanan değişimle birlikte gerçekleşti. Ekim ayında faiz artışına ilişkin fiyatlamanın gerilemesi, altının haftanın ilk işlem gününde yükselmesini destekledi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

ABD’DE İSTİHDAM VERİLERİ BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİRDİ

Haberin Devamı

ABD’de açıklanan veriler, eylül ayında istihdam artışının beklentilerin üzerinde yavaşladığını ortaya koydu. İş gücü piyasasına ilişkin zayıflık yalnızca son ayın rakamlarıyla sınırlı kalmadı.

Önceki iki aya ait tarım dışı istihdam verileri de sert biçimde aşağı yönlü revize edildi. Böylece yatırımcılar, Fed’in bir sonraki faiz kararına ilişkin beklentilerini yeni veriler doğrultusunda yeniden şekillendirdi.

Haberin Devamı

İstihdam artışındaki yavaşlama ile geçmiş dönem rakamlarının aşağı çekilmesi, ekim ayında faiz artırımı yapılacağına yönelik beklentinin azalmasında etkili oldu.

BİR HAFTADA YÜZDE 64’TEN YÜZDE 22’YE! ALTINI DENGELERİ DEĞİŞTİREN TAHMİN

CME FedWatch Tool verileri, piyasalardaki değişimi rakamlarla ortaya koydu. Bir hafta önce yüzde 64 olarak fiyatlanan ekim ayında faiz artırımı olasılığı, yüzde 22’ye geriledi.

Haberin Devamı

Bu değişim, yatırımcıların ekim ayındaki toplantıda faiz artışına ilişkin beklentilerini önemli ölçüde azalttığını gösterdi. Ancak ekim ayına yönelik fiyatlama, yılın sonraki toplantıları için aynı görünümü ortaya koymuyor.

ARALIK BEKLENTİSİ GÜÇLÜ KALMAYA DEVAM EDİYOR

Piyasalarda aralık ayında faiz artırımına gidilmesi ihtimali yüzde 87 olarak fiyatlanıyor. Ekim ayındaki artış beklentisinin zayıflamasına rağmen aralık için yüksek olasılığın korunması, Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentilerin tamamen değişmediğine işaret ediyor.

Haberin Devamı

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer da zayıflayan iş gücü piyasası verilerinin, ekim ayında faiz artırımı beklentisini azaltarak altını desteklediğini belirtti.

Waterer’ın değerlendirmesine göre piyasa, Fed’in ekim ayında faiz artışına ara vermesi durumunda bile daha geniş kapsamlı faiz artırımı döngüsünün devam ettiğini düşünüyor.

FED ÜÇ YIL ARADAN SONRA FAİZ ARTIRMIŞTI

Fed, geçen ay politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltmişti. Bu karar, merkez bankasının üç yıl aradan sonra gerçekleştirdiği ilk faiz artışı olmuştu.

Son istihdam verilerinin ardından dikkatler, bu adımın ekim ayında yeni bir artışla devam edip etmeyeceğine çevrildi. Piyasaların ekim ve aralık ayları için farklı olasılıklar fiyatlaması, toplantılara ilişkin beklentilerin ayrıştığını gösteriyor.

ORTA DOĞU’DA YENİ ASKERİ OPERASYON

Altın piyasasında ekonomik verilerin yanı sıra Orta Doğu’daki gelişmeler de takip ediliyor. Suudi Arabistan destekli ve uluslararası alanda tanınan Yemen hükümeti, pazar günü kapsamlı bir askeri operasyon başlattığını açıkladı.

Haberin Devamı

Açıklamada, operasyonun İran destekli Husilerin kontrolündeki tüm bölgelerin geri alınmasını amaçladığı belirtildi.

Waterer, bölgedeki gelişmelerin özellikle petrol fiyatlarına ve genel enflasyon görünümüne etkisi üzerinden altın açısından önemini koruyacağını ifade etti. Petrol, tahvil getirileri ve Fed beklentilerindeki değişkenlik sürdükçe piyasalarda oynaklığın da yüksek kalmasının beklendiğini aktardı.

PETROLDE ARZ ARTIŞI FİYATLARI AŞAĞI ÇEKTİ

Petrol piyasasında ise fiyatlar geriledi. İran savaşı sırasında Körfez’deki petrol altyapısının daha fazla zarar görebileceğine yönelik endişeler sürmesine rağmen, arzı artıran gelişmeler fiyatlar üzerinde etkili oldu.

Orta Doğu’dan ham petrol ihracatının artması ve G7 ülkelerinin petrol rezervlerini piyasaya sürmesi, petrol fiyatlarındaki düşüşü destekledi.

Bölgedeki güvenlik endişeleri ile piyasaya sunulan petrol miktarındaki artış, fiyatların seyrinde birlikte takip edilen başlıklar arasında yer aldı.

Haberin Devamı

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM DA YÜKSELDİ

Haftanın ilk işlem gününde yükseliş yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Diğer değerli metallerde de fiyatlar yukarı yönlü hareket etti.

Spot gümüş yüzde 1,7 artışla ons başına 61,40 dolara yükselerek verilen oranlar içinde en güçlü artışı kaydetti. Platin yüzde 0,6 değer kazanarak 1.708,48 dolara, paladyum da yüzde 0,6 yükselişle 1.175,04 dolara çıktı.