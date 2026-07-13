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UzmanparaBir mesaj 1 milyona mal oldu! Şikayet etti, şirket ağır yaptırımla karşılaştı
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Bir mesaj 1 milyona mal oldu! Şikayet etti, şirket ağır yaptırımla karşılaştı

13.07.2026 - 13:28 | Son Güncellenme:

#KVKK#Kişisel Veri İhlali#Veri Güvenliği

Kayseri'de avukat Ahmet Şahin'in, kendisine "izinsiz SMS" attığı gerekçesiyle şikayet ettiği tasarruf finansman şirketi, Kişisel Verileri Koruma Kurumunca (KVKK) 1 milyon lira idari para cezasına çarptırıldı.

Bir mesaj 1 milyona mal oldu Şikayet etti, şirket ağır yaptırımla karşılaştı

Bir tasarruf finansman şirketi tarafından işletilen program dahilinde, geçen yıl Şahin'in açık rızası ve bilgisi olmadan iletişim numarasına pazarlama amaçlı SMS atıldı. Bir süre sonra firma tarafından sesli aramalar yapılması üzerine mağduriyet yaşayan Şahin, elindeki bilgi ve belgelerle "açık rızasının alınmadığı ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmediği" gerekçesiyle KVKK'ya şikayette bulundu.

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Kurumun yaptığı bildirimin ardından finansman şirketi, Şahin'in telefon numarasının başka bir müşteri tarafından sisteme eklendiğini belirtip, tüm verilerinin şikayet üzerine sistemden kalıcı olarak silindiğini ve SMS panellerinden engellendiğini savundu.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açık rızanın veri işleme faaliyetinden önce tereddüde yer bırakmayacak şekilde alınması gerektiğini değerlendiren KVKK kurulu, kararında şirkete Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve İleti Yönetim Sistemi'ne de atıfta bulunarak veri sahibinin onayı olmadan ticari elektronik ileti gönderilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Şahin'in haberi ve açık rızası olmadan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla cep telefonu numarasının temin edilmesini hukuka aykırı bulan kurul, finansman şirketine 1 milyon lira idari ceza uyguladı.

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"KİŞİSEL VERİLER BİZİM BİR ANLAMDA DİJİTAL KİMLİĞİMİZ OLUYOR"

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Avukat Ahmet Şahin, AA muhabirine, yaşanan sürecin tamamen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinden ibaret olduğunu söyledi.
Kanunda kimliği belirli veya belirlenebilir her türlü bilginin kişisel veri olduğunu ifade eden Şahin, "T.C. kimlik numaramız, telefon numaralarımız, IP adreslerimiz, ikametgah adreslerimiz, IBAN bilgilerimiz, bunların hepsi bir kişisel veridir. Bu anlamda da aslında kişisel veriler bizim bir anlamda dijital kimliğimiz oluyor." dedi.

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Geçen yıl bir tasarruf finansman şirketinin, kişisel verisi olan cep telefonu numarasını hukuka aykırı bir şekilde ele geçirdiğini belirten Şahin, şirketin numarasını sistemlerine kaydettiğini ve kendisine izinsiz SMS attığını ifade etti.

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"BU ASLINDA BİZİM İÇİN BİR TEHLİKEDİR"

Şahin, şirket çalışanlarının pazarlama amaçlı daha sonra kendisini sıkça aradığını, şirketle iletişime geçtiğinde kendisine tatmin edici cevaplar verilmediğini belirterek, KVKK'ya şikayette bulunduğunu dile getirdi.

Kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde ihlal edilmesinin suç olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Bu durum aslında milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Vatandaşlarımızın da başına böyle bir olay geldiği zaman vakit kaybetmeden Kişisel Verileri Koruma Kurumuna şikayet etmelerini tavsiye ederim. Bizim bütün kişisel verilerimiz aslında gerek parayla satılıyor, yurt dışına aktarılabiliyor, ilgili ya da ilgisiz bütün firmalarla paylaşılabiliyor. Bu aslında bizim için bir tehlikedir. Çünkü şu an ilgili firmalar bu verilerimiz üzerinden veri madenciliği dediğimiz kişisel veri toplama, kişisel veri analizi yaparak bir profil ortaya çıkarıyor. Bu da bizim tüketim alışkanlıklarımızı, sosyal yaşamdaki ya da siyasi tercihlerimizi bunların üzerinden bir karakter çıkarabiliyor ve bu karakter üzerinden bizlere yayın yapabiliyor, mesaj atabiliyor, reklam, tanıtım yapabiliyor. Gerektiği takdirde fikirlerimizi, siyasi düşüncelerimizi, sosyal hayattaki eğilimlerimizi etkileyebiliyor. Bu açıdan kişisel verilerimiz aslında bizim için çok önemli bir durumda."

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