Bir stantla başladı, kendi işletmesini kurdu

Büyükşehir Belediyesi’nin üretici kadınlara sunduğu destekler, Meryem Önder’in hayatında yeni bir sayfa açtı. Yaklaşık 7 yıl önce Büyükşehir’in üretici kadın stantlarında badem ezmesi satarak ticaret yolculuğuna başlayan Önder, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nden aldığı yönlendirmelerle ürün yelpazesini genişleterek kendi işletmesini kurdu. Büyükşehir Belediyesi, kadınların üretime katılmasını ve ekonomik hayatta daha güçlü yer almasına katkı sağlayan çalışmalarını sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen üretici kadın stantları, birçok kadına ürünlerini tanıtma ve satışa sunma fırsatı verirken, kimi kadınlar için de kendi işini kurma yolunda önemli bir başlangıç noktası oluyor.

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Meryem Önder de Büyükşehir’in üretici kadın stantlarından kendi işletmesine uzanan hikâyesi ile girişimci kadınlara ilham oluyor. Önder, yaklaşık bir yıl önce Mezitli Kuyuluk’ta açtığı işletmesinde, badem ezmesinden badem yağına kadar çeşitli ürünler üreterek satışa sunuyor. Önder’in doğal ürünleri, Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. bünyesinde hizmet veren kafelerde de yer alıyor.

Üretim ve satış hikâyesinin, Büyükşehir Belediyesi’nin üretici kadın stantlarında başladığını anlatan Önder, sonrasında edindiği deneyimler ile üretime yöneldiğini söyledi. İlk olarak badem ezmesi üretmeye başladığını belirten Önder, zaman içerisinde tahin, fındık ve fıstık gibi farklı ürünleri de üretimine dâhil ettiğini kaydetti. Üretim yolculuğunu zaman içerisinde farklı ürünlerle geliştiren Önder, badem, fındık ve fıstık ezmesinin yanı sıra, farklı yağlar ve kremalar da ürettiğini belirtti.

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Makine mühendisi olan oğlu aracılığıyla, badem ezmesi yapımında kullanılan bir makineyle tanıştığını anlatan Önder, makineyi aldıktan sonra Büyükşehir’in düzenlediği festivallerde stant açmasının kendisi için dönüm noktası olduğunu söyledi. Önder, “Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda Büyükşehir’in düzenlediği festival kapsamında kurulan üretici kadın stantlarında 6-7 gün satış yaptım. O festivalde yaptığım satışlarla makinenin parasını çıkardım. Onun için Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e ne kadar teşekkür etsem az. Büyükşehir olmasa bu noktaya gelemezdim” dedi.

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‘ÜRÜNLERİMİ SAĞLIKLI İÇERİKLERLE HAZIRLAMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUM’

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Ürünlerini sağlıklı içeriklerle hazırlamaya özen gösterdiğinin de altını çizen Önder, özellikle annelerden gelen talepler üzerine, çocukların da tüketebileceği tatlı ürünler geliştirmeye başladığını söyledi. Ürünlerinde şeker yerine bal kullanmayı tercih ettiğini belirten Önder, “Anneler tatlı bir şeyler üretmem için rica ettiler. Bunun üzerine krema yapmaya başladık. 6-7 çeşit krema yapıyorum. Bunların içinde kesinlikle şeker kullanmıyorum, sadece balla tatlandırıyorum” ifadelerini kullandı.

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BÜYÜKŞEHİR KADINLARA ÜRETİMİN HER AŞAMASINDA DESTEK OLUYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin desteğinin yalnızca stantlarla sınırlı kalmadığını belirten Önder, ürünlerini nasıl paketlemesi ve sunması gerektiği konusunda da yönlendirme aldığını söyledi. Üretici kadın stantlarının kadınlara yalnızca ürünlerini satabilecekleri alanlar sunmadığını, aynı zamanda ekonomik özgürlük ve özgüven kazandırdığını da vurgulayan Önder, “Bir kadın, kendi parasını kazandığında güçlü olduğunu hisseder. Kimseye muhtaç olmadığını görür. Büyükşehir aslında bize bunları veriyor. İnanın ben bu işletmeyi açmayı hayal bile edemezdim. Ben yaptıysam onlar da yapar” diyerek, hayalindeki işi yapmak isteyen kadınlara çağrıda bulundu.