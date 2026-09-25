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Emlak Katılım’dan Birevim ve Katılımevim açıklaması

25.09.2026 - 09:59 | Son Güncellenme:

#Emlak Katılım#Birevim#Katılımevim

Emlak Katılım Bankası, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.’nin pay devirlerine ilişkin yürütülen görüşmelerde önemli bir aşamaya gelindiğini duyurdu. Taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda işlemlerin ilerletilmesi konusunda mutabakat sağlanırken, resmi onay süreci de başlatıldı.

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Emlak Katılım’dan Birevim ve Katılımevim açıklaması

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, yürütülen görüşmeler neticesinde Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devir işlemlerinde ilerleme kaydedildiğini, gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvuruların yapıldığını bildirdi.

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Emlak Katılım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamada, 17 Eylül tarihinde kamuoyuna duyurulan pay devir sürecine ilişkin yeni gelişmelere yer verildi.

Açıklamada, ilgili şirketlerin paylarının devrine yönelik görüşmelerin olumlu ilerlediği ve işlemlerin tamamlanabilmesi için gerekli adımların atıldığı belirtildi.

Bu kapsamda Emlak Katılım; Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.’nin pay devirleriyle ilgili resmi kurumlara başvuruda bulundu.

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BDDK, SPK VE HAZİNE’DEN ONAY BEKLENİYOR

Pay devir işlemleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) gerekli izin ve onay başvurularının yapıldığı bildirildi.

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Söz konusu başvuruların değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından devir işlemlerinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

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EMLAK KATILIM’DAN SÜRECİN TAMAMLANMASI MESAJI

Banka tarafından yapılan açıklamada, düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izinlerin alınmasıyla birlikte pay devir işlemlerinin en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

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Emlak Katılım’ın attığı bu adım, tasarruf finansman ve katılım bankacılığı alanındaki yapılanma sürecinin önemli aşamalarından biri olarak değerlendiriliyor.

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