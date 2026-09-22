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BIST 50'de açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacak

22.09.2026 - 10:35 | Son Güncellenme:

#BIST 50#Sermaye Piyasası Kurulu#Yatırımcılar

Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksi'nde yer alan ve açığa satış işlemi yapılabilen paylarda, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) kararı doğrultusunda bugünden itibaren açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

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BIST 50de açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacak

Borsa İstanbul AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan duyurusunda, "Bilindiği üzere, SPK'nin kararı uyarınca BIST 50 Endeksi'nde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabilmektedir. Söz konusu paylarda 22 Eylül 2026 tarihli işlemlerden itibaren geçerli olacak şekilde bir sonraki duyuruya kadar açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işleminin, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebileceği bildirilen duyuruda, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işleminin en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabileceği belirtildi.

Duyuruda, şu ifadeler kullanıldı: "Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."

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