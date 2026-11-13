Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBitcoin 70 bin doların altına geriledi
HaberlerUzmanpara

Bitcoin 70 bin doların altına geriledi

13.11.2026 - 10:47 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Kripto Para#Bitcoin Düşüşü

Orta Doğu'da yeniden tırmanan askeri gerilimin tetiklediği jeopolitik riskler ve artan satış baskısının etkisiyle Bitcoin'in fiyatı yeniden 70 bin doların altına düştü.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bitcoin 70 bin doların altına geriledi

Analiz şirketi CoinMarketCap'in verilerine göre bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının toplam değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 4,73 azalarak 2 trilyon 320 milyar dolara geriledi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi olan bitcoinin fiyatı, son 24 saatte yüzde 6'ya yakın değer kaybederek ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine indi.

Saat 10.30 itibarıyla 69 bin 191 dolardan işlem gören bitcoinin haftalık değer kaybı ise yüzde 10'a yaklaştı. Bitcoin, Ekim 2025'te kaydettiği yaklaşık 126 bin dolarlık tarihi zirvesinin ise yaklaşık yüzde 45 altında bulunuyor.

Bitcoindeki düşüş altcoin piyasasını da olumsuz etkiledi. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan ethereumun fiyatı yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek 1942 dolar seviyesine geriledi.

Haberin Devamı

Kaldıraçlı işlemlerde 1,3 milyar dolarlık tasfiye

Analistler, piyasadaki sert geri çekilmenin temelinde türev piyasalardaki kaldıraçlı pozisyonların zorunlu olarak kapatılmasının yattığını belirtiyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

CoinGlass'ın verilerine göre son 24 saat içinde 1,3 milyar doların üzerinde vadeli işlem pozisyonu tasfiye edilirken bunun yaklaşık 677 milyon dolarlık kısmını bitcoin işlemleri oluşturdu.

Öte yandan, ABD'deki spot bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) devam eden para çıkışları da fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı.

Haberin Devamı

Jeopolitik riskler ve tahvil getirileri piyasayı baskılıyor

Küresel piyasalardaki makroekonomik ve jeopolitik gelişmeler de yatırımcıların risk iştahını azalttı. Orta Doğu'da yeniden tırmanan askeri gerilime ilişkin haber akışı satışları tetiklerken ABD'de beklenenden güçlü gelen enflasyon verilerinin ardından tahvil getirilerinin yükselmesi de faiz getirisi olmayan varlıkları baskıladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin tonlu açıklamaları ve ülkedeki ara seçimlerin ardından kripto para sektörüne yönelik yasal denetimlerin sıkılaşabileceği beklentisi de piyasalardaki aşağı yönlü seyri destekledi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Malatyada helikopter kazası 4 kente şehit ateşi düştü
Malatya'da helikopter kazası! 4 kente şehit ateşi düştü
Merkez Bankasının adımı ne anlama geliyor Kredilerde dengeler değişiyor İhtiyaç ve taşıt kredisi çekecekler dikkat
Merkez Bankası'nın adımı ne anlama geliyor? Kredilerde dengeler değişiyor! İhtiyaç ve taşıt kredisi çekecekler dikkat
11 harp gemisi, 8 denizaltı Yunanistan kulislerinde yükselen Türkiye sorusu: Harekete geçecek miyiz
11 harp gemisi, 8 denizaltı! Yunanistan kulislerinde yükselen Türkiye sorusu: 'Harekete geçecek miyiz?'
A Milli Takımda Arda Gülerin golü İspanyayı salladı İçinden Messi çıktı
A Milli Takım'da Arda Güler'in golü İspanya'yı salladı! 'İçinden Messi çıktı'
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirÖnce aynaya bakmak lazım…
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüGelecek kimin?
Zafer Şahin
Zafer ŞahinMuhalefetin açıklayacağı liste ne oldu?
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşKazan-kazan istemeyenler
Mehmet Tez
Mehmet Tez‘90’lardan ne öğrenebiliriz?
Atilay Kandemir
Atilay KandemirKonu moda olunca
İlgili Haberler
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde elinde silahla otomobilden inip üzerine çıktı Bölgeye polisler sevk edildi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde elinde silahla otomobilden inip üzerine çıktı! Bölgeye polisler sevk edildi
İstanbulda kadınları özel görüntüleriyle tehdit edip fuhşa zorladılar 12 gözaltı
İstanbul'da kadınları özel görüntüleriyle tehdit edip fuhşa zorladılar! 12 gözaltı
Malatyada askeri helikopter kazası Görgü tanığı: Büyük bir sesle sarsıldık
Malatya'da askeri helikopter kazası! Görgü tanığı: Büyük bir sesle sarsıldık
FETÖnün kadın yapılanmasına operasyon 13 ilde 29 gözaltı
FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! 13 ilde 29 gözaltı