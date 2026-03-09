Bitcoin, 70 bin doların altında

Saxo Bank analistleri, Bitcoin ve Ethereum'un kritik psikolojik seviyeleri korumaya devam ettiğini ancak dijital varlıklardaki genel havanın başta petrol fiyatları, faiz oranı beklentileri ve jeopolitik gelişmeler olmak üzere makroekonomik haberlere karşı duyarlılığını sürdürdüğünü belirtti.

Haberin Devamı

Bitcoin, ay başından bu yana yüzde 20, yılbaşından bu yana yüzde 23 düşüş gösterdi ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,3 artışla 67420,72 dolarda.