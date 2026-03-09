Bitcoin, 70 bin doların altında
Orta Doğu'daki çatışmaların petrol fiyatlarında yarattığı güçlü yükseliş ve ABD dolarının güçlenmesi kripto paraları vurdu. Hafta sonu 70 bin doların üzerinde tutunamayan Bitcoin, 65.639,70 dolara kadar geri çekilmenin ardından yeni haftanın ilk gününde 67 bin doların üzerinde destek bulmaya çalışıyor.
09.03.2026 - 09:34 | | Foreks Haber
Saxo Bank analistleri, Bitcoin ve Ethereum'un kritik psikolojik seviyeleri korumaya devam ettiğini ancak dijital varlıklardaki genel havanın başta petrol fiyatları, faiz oranı beklentileri ve jeopolitik gelişmeler olmak üzere makroekonomik haberlere karşı duyarlılığını sürdürdüğünü belirtti.
Bitcoin, ay başından bu yana yüzde 20, yılbaşından bu yana yüzde 23 düşüş gösterdi ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,3 artışla 67420,72 dolarda.