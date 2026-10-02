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Bitcoin yeniden 86 bin doların üzerine çıktı

02.10.2026 - 15:44 | Son Güncellenme:

#Kripto Para#Bitcoin Yükselişi#Ethereum

Kripto para piyasasında hareketlilik sürerken, bitcoinin fiyatı eylül ayındaki güçlü toparlanma ve ekim ayına yönelik tarihsel yükseliş beklentilerinin etkisiyle yeniden 86 bin doların üzerine çıktı.

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Bitcoin yeniden 86 bin doların üzerine çıktı

Analiz şirketi CoinMarketCap'in verilerine göre, küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 2,27 artışla 2 trilyon 930 milyar dolara ulaştı.

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Eylül ayında kayıplarını telafi ederek son 3 ayı kazançla kapatan bitcoin, ekim ayına da hızlı bir başlangıç yaptı. Kripto para yatırımcıları arasında yükseliş dönemi olarak bilinen ve "Uptober" olarak adlandırılan tarihsel trend, piyasalardaki iyimserliği artırdı.

Geçmiş 15 yılın 10'unda ekim aylarını ortalama yüzde 27,4 değer kazancıyla tamamlayan bitcoin, bugün saat 12.45 itibarıyla yüzde 3'ün üzerinde artışla 86 bin 347 dolardan işlem görüyor. Lider kripto para biriminin haftalık değer kazancı ise yüzde 2,6'ya ulaştı.

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Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan ethereum ise yaklaşık yüzde 2 artışla 2 bin 745 dolar seviyesine yükseldi.

Yıl genelinde ABD'nin gümrük tarifesi tehditleri ve yapay zeka odaklı hisse rotasyonları nedeniyle 58 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen bitcoinin son 3 aydaki güçlü toparlanma eğilimini sürdürdüğünü belirten analistler, bununla birlikte ABD-İran gerilimi gibi jeopolitik risklerin ve mevcut faiz ortamının piyasada temkinli duruşun korunmasına neden olduğuna işaret ediyor.

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Piyasanın genelindeki yükseliş eğilimine rağmen yatırımcıların bugün ilerleyen saatlerde açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde temkinli bir bekleyişe geçtiğini ifade eden analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayındaki faiz kararı sonrası gelen karışık sinyallerin bu verinin önemini daha da artırdığı görüşünde birleşiyor.

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Analistler, iş gücü piyasasında görülecek olası bir direncin Fed'in faiz konusunda elini güçlendirebileceğini, bu senaryonun kripto varlıklar üzerinde baskı oluşturabileceğini belirterek, ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

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