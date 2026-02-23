Bitcoin'de 'tarife' depremi!

Bitcoin, Asya piyasalarının açılışında 64.338,51 dolar seviyesine geriledi ve 6 Şubat'tan bu yana en düşük değerine indi. Şu sıralarda ise yüzde 3,7 kayıpla 65097,66 seviyesinde.



Ethereum ise aynı süreçte yüzde 4,33 düşüşle 1865,55 dolardan işlem görüyor.

Haberin Devamı

Düşüşler, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Trump'ın olağanüstü hal tarife yetkisini iptal etmesinin ardından ABD'li yetkililerin mevcut ticaret anlaşmalarının geçerliliğini koruduğunu teyit etmesinin akabinde yaşandı. Trump'ın küresel tarifeyi yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarması ise piyasalarda sert dalgalanmalara yol açtı.

Analistler, Bitcoin için 65.000 doların kritik bir destek seviyesi olduğuna dikkat çekerek bu seviyenin kırılması halinde 60.000 doların gündeme gelebileceğini belirtti. Yükseliş trendinin yeniden başlayabilmesi içinse 70.000 dolar seviyesinin aşılması gerektiği vurgulandı.