BMW çekildi ama üretim durmadı! Eski parçalarla üretilen korsan BMW'ler daha ucuza satılıyor

09.07.2026 - 13:34 | Son Güncellenme:
BMW, Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ülkedeki faaliyetlerini sonlandırmasına rağmen, Alman otomobil üreticisinin izni olmadan monte edilen BMW marka lüks SUV'lar Rusya pazarında satılmaya devam ediyor. BMW'nin açıklamasına göre söz konusu araçlar, şirketin Kaliningrad'daki Avtotor ile iş birliğini sona erdirmesinin ardından tesiste kalan eski ve kısmen güncelliğini yitirmiş orijinal montaj kitleri kullanılarak bir araya getiriliyor.
GEÇEN YIL 145 KORSAN BMW SATILDI
Rus medyasına göre, Mart 2025'te ortaya çıkmaya başlayan ve kamuoyunda "korsan BMW" olarak anılan araçlardan geçen yıl 145 adet satıldı. Söz konusu araçlar 2025 üretim tarihini taşımasına karşın, BMW'nin 2022-2024 döneminde X serisinde gerçekleştirdiği tasarım yenilemelerinden (facelift) önceki 2022 model tasarımını koruyor.
BMW Grubu Sözcüsü Carolin Bachmann, RFE/RL'ye yaptığı açıklamada, Avtotor'un 2022'de iş birliğinin sona ermesinin ardından elinde kalan eski ve kısmen güncelliğini yitirmiş montaj kitlerini kullanarak, sınırlı sayıda BMW üretmeye başladığını belirtti. Bachmann, bu yetkisiz montaj faaliyetlerinin düzensiz aralıklarla devam ettiğini ifade ederken, kamu otoriteleri, bayiler ve potansiyel müşterilerin söz konusu araçların taşıdığı riskler konusunda bilgilendirildiğini söyledi.
YARI FİYATINA SATILIYOR
Rusya'daki bazı satış kanalları, bu kaçak araçları satabilmek için "Zaman Makinesi" etiketini kullanıyor. Korsan üretim 2026 model bir X6 için 11.9 milyon Ruble (yaklaşık 157.000 dolar), X7 için ise 12.9 milyon Ruble (yaklaşık 170.000 dolar) fiyat isteniyor. Ülkeye paralel ithalatla sokulan orijinal makyajlı yeni kasa X6 fiyatı ise 228.000 doları buluyor.
Öte yandan, Rus satıcılar, araçların BMW'nin resmi yazılım sistemine bağlı olmamasını bir "avantaj" olarak öne çıkarıyor. Satıcılar, bu sayede araçların üretici tarafından uzaktan devre dışı bırakılamayacağını savunuyor.
İZİNSİZ BMW ÜRETİMİ UZUN YILLAR DEVAM EDEBİLİR
Rus medya kuruluşları ayrıca hortum ve kablo tesisatı gibi bazı basit parçaların Rusya'da üretildiğini, bazı mekanik parçaların ise gri ithalat kanalları üzerinden temin edilerek 2022'den kalan stokların tamamlandığını öne sürüyor.
Rusya'da yeni BMW araçlarının tescil sayısı son aylarda artış gösterirken, resmi veriler bu araçların hangi ülkede veya tesiste üretildiğine ilişkin bilgi içermiyor. Uzmanlar ise Kaliningrad'daki üretim hızının savaş öncesi dönemin oldukça altında olmasına rağmen, 2022 öncesinde tesiste kalan parça stoklarının düşük üretim temposuyla uzun yıllar yetecek seviyede olabileceğini belirtiyor.