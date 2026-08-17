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UzmanparaBodrum 'da korsan taksilere ceza yağdı; 62 araç trafikten men edildi
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Bodrum 'da korsan taksilere ceza yağdı; 62 araç trafikten men edildi

17.08.2026 - 14:49 | Son Güncellenme:

#Bodrum#Trafik Cezası#İzinsiz Taşıma

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, korsan taksicilik yaptığı belirlenen 62 araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücülere toplam 6 milyon 400 bin lira idari para cezası uygulandı.

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Bodrum da korsan taksilere ceza yağdı; 62 araç trafikten men edildi

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde izinsiz yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda 15 Temmuz - 15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda, çalışma izni olmadan yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edilen 62 araç yakalandı. Denetimler sonucunda söz konusu 62 araç 60 günlüğüne trafikten men edilirken, sürücülerin ehliyetlerine de 30 gün süreyle el konuldu. Uygulamalarda korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücülere toplam 6 milyon 400 bin TL cezai işlem uygulandığı bildirildi. Ekiplerin ilçe genelindeki denetimlerinin aralıksız süreceği belirtildi.

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Öte yandan, Bodrum Şöförler Odası sanal medya hesabına yaptığı paylaşımda Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

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