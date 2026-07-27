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UzmanparaBodrum'da nüfus 800 bine dayandı! ‘Hiçbir zaman boş olmadı, bundan sonra da boş olmayacak’
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Bodrum'da nüfus 800 bine dayandı! ‘Hiçbir zaman boş olmadı, bundan sonra da boş olmayacak’

27.07.2026 - 15:40 | Son Güncellenme:

#Bodrum#Muğla#Turizm

Küresel ekonomik dalgalanmalar, bölgesel savaşlar ve Avrupa pazarındaki daralmaya rağmen Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum, 2026 turizm sezonunda hareketliliğini korudu.

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Milas-Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden Ocak-Haziran döneminde 296 bin 215, Bodrum limanlarından ise 120 bin 476 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Böylece deniz ve hava yoluyla Bodrum'a gelen yabancı turist sayısı 416 bin 691 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 428 bin 471 olurken, bu yıl yabancı turist sayısında 11 bin 780 kişilik azalma yaşandı.

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UZUN KUYRUKLAR

Temmuz ayında ise Bodrum'da turizm hareketliliği en yoğun dönemlerinden birini yaşadı. Otellerde doluluk oranı yüzde 80 seviyelerine ulaşırken, hava, kara ve deniz yoluyla ilçeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler ile ikinci konut sahiplerinin de Bodrum'a gelmesiyle ilçedeki toplam nüfusun yaklaşık 800 bine ulaştığı değerlendiriliyor. Plajlar, koylar, marinalar, restoranlar ve eğlence merkezlerinde yoğunluk yaşanırken, ilçe merkezinde özellikle akşam saatlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, yaşanan düşüşün tek başına olumsuz bir tablo olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, sezonun küresel gelişmelerin gölgesinde başladığını söyledi. Dengiz, "Okulların geç kapanması, Avrupa'daki ekonomik yavaşlama, yüksek enflasyon, İran-İsrail-ABD hattındaki gerilim ile Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi turizm sektörünü doğrudan etkiledi. Biz bu tabloyu yılın başında öngörmüştük. Buna rağmen Bodrum, Türkiye genelinde turizmden en az etkilenen destinasyonlardan biri oldu. Yüzde 2,75'lik düşüş elbette başarı değildir ancak mevcut şartlar dikkate alındığında önemli bir direnç gösterdiğimizi düşünüyoruz" dedi.

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Bodrumda nüfus 800 bine dayandı ‘Hiçbir zaman boş olmadı, bundan sonra da boş olmayacak’

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Doluluk oranlarında ciddi bir kayıp yaşanmadığını ifade eden Dengiz, otellerde dolulukların yüksek seviyelerde devam ettiğini, geçen yıla göre en önemli değişimin turistlerin konaklama sürelerinin kısalması olduğunu söyledi.

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Uçuşların büyük bölümünün dolu gerçekleştiğini ve talep doğrultusunda ek seferlerin düzenlendiğini belirten Dengiz, aktarmalı uçuşlarla gelen yabancı turistlerin de Bodrum'un ziyaretçi sayısına önemli katkı sağladığını kaydetti.

Kruvaziyer turizminde de hareketliliğin sürdüğünü belirten Dengiz, ilk 6 ayda Bodrum limanlarından 120 bin 476 yabancı ziyaretçinin giriş yaptığını, Temmuz ayı verilerinin henüz bu rakamlara dahil olmadığını söyledi. Temmuz sonunda kruvaziyer yolcu sayısının 180 bin seviyelerine ulaşmasını beklediklerini ifade eden Dengiz, sezonun kalan bölümüne ilişkin beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi.

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Bodrumda nüfus 800 bine dayandı ‘Hiçbir zaman boş olmadı, bundan sonra da boş olmayacak’

"HİÇ BOŞ OLMADI"

Bodrum'un yalnızca yabancı pazarda değil, iç turizmde de yoğun talep gördüğünü vurgulayan Dengiz, "Önümüzde en az üç, hatta dört aylık önemli bir süreç var. Bodrum hiçbir zaman boş olmadı, bundan sonra da boş olmayacak. Daha çok çalışacağız, hizmet kalitemizi artıracağız ve sezonu güçlü rakamlarla tamamlayacağız" diye konuştu.

Bodrumda nüfus 800 bine dayandı ‘Hiçbir zaman boş olmadı, bundan sonra da boş olmayacak’

Bodrumda nüfus 800 bine dayandı ‘Hiçbir zaman boş olmadı, bundan sonra da boş olmayacak’

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