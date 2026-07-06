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Türkiye’nin turizm cennetinde hesap şaştı! 1 hafta tatil 35 bin TL

06.07.2026 - 13:17 | Son Güncellenme:

#Bodrum Tatil Fiyatları#Yaz Sezonu Tatil#Bodrum Otel Fiyatları

Bodrum’da yaz sezonu hareketlendi, tatil planı yapanların gözü ise fiyatlara çevrildi. Türkiye’nin en gözde turizm merkezlerinden biri olan ilçede, 2 kişilik 1 haftalık tatilin maliyeti de netleşmeye başladı.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da, okulların tatile girmesiyle yoğunluk arttı. Turizmciler, bazı plaj işletmelerinin giriş ücreti almadığını, bazı otel ve işletmelerin ise bu yıl fiyatlarına zam yapmadığını belirtti. Yüksek sezonda 2 kişilik oda-kahvaltı 1 haftalık tatilin 35 bin liradan başladığı, her şey dahil konseptte ise 70 bin liraya kadar yapılabildiği ifade edildi.

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Bodrum'da uygun tatil avantajlarının olduğunu ifade eden Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Bodrum'da hava çok güzel, hava sıcaklığı arttıkça deniz suyu sıcaklığı da artmış oldu. Tatil planlayanlar Bodrum'u tercih edebilirler. Bodrum, her bütçeye uygun tatil imkanı sunuyor. Haziran ayında otellerin doluluk oranı ortalama yüzde 70-75 civarındaydı. Okulların kapanmasıyla birlikte temmuz-ağustos yüksek sezon olması nedeniyle yıllardan beri iç pazar Bodrum'u çok sever. Bundan dolayı da Bodrum'u çok ciddi bir hareketlilik bekliyor. Fırsat otellerimiz ve fırsat odalarımız mevcut. Bodrum çok geniş bir coğrafyaya sahip, farklı bölgeleri var. Her bütçeye uygun tatil var, gelen misafirlerin bulunmak istediği yer çok önemli. 2, 3, 4, 5 yıldızlı ve lüks konaklamaların yapıldığı oteller var. 3 ve 4 yıldızlı bir otelde yüksek sezonda aile odasında 10 ile 12 bin lira arasında değişen fiyatlarla tatil yapılabiliyor. 1 haftalık tatil planlaması yapan misafirimiz, 2 kişilik odada 35 bin liradan başlayan oda-kahvaltı ile tatil yapabilir. Yüksek sezonda 1 haftalık her şey dahil 70 bin liraya tatil yapmak mümkün" dedi.

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'BÜTÜN TESİSLER DOLMUŞ DURUMDA'

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Tesislerin dolu olduğunu ifade eden turizmci Zeynel Kılıç ise "Okulların tatile girmesiyle birlikte Bodrum'da tam sezon başlamış oldu. Bodrum'un bütün işletmeleri tamamen açık, sezona girmiş durumda. Şu an itibarıyla da bütün tesisler dolmuş durumda. Bu hareketlilik okullar açılına kadar devam edecektir. Daha sonra yabancı turistle sezon ekim sonuna kadar devam edecektir. Bodrum'un koylarında yaklaşık 100'e yakın ultra lüks dünya zenginlerinin taşıyan mega yatlar var. Bodrum'un birçok noktasında olan her şey dahil işletmeler yerli turiste çok ucuz rakamlarla tatil sunmaktalar. 10 bin liraya yemek yiyeceğiniz restoranlar olduğu gibi 750 liraya yemek yiyebileceğimiz restoranlarımız da var. Bodrum herkese hitap eden bir destinasyondur. Muğla genelinde her sene 3,5 milyon bandında bir turizm hareketliliği yaşanıyor. Bodrum'da bu rakam ortalama 1 milyon 600 bin civarında. Bodrum'da bu hedefler hiçbir zaman şaşmadı ve altına hiçbir zaman inmedi. Vatandaşlarımız rezervasyon yaparken mutlaka bakanlıkların sitelerinden tesisleri ve acenteleri kontrol etsinler. Geçmiş yıllarda çok ciddi sahte rezervasyon siteleri devreye girmişti ve vatandaşlar mağdur olmuştu. Ona özellikle dikkat etsinler" ifadelerini kullandı.

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'ÇOĞU MEKANDA PLAJLARA GİRİŞ ÜCRETİ YOK'

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Çoğu mekanda plaj giriş ücretlerinin olmadığını ifade eden turizmci Kemal Özyurt da "Bodrum'da, Kurban Bayramı'nda 4 gün çok ciddi yoğunluk olmuştu, ardından okullar kapandıktan sonra da yoğunluk başladı. Bununla birlikte hem yazlıklara gelen misafirler hem de turist olarak gelen misafirlerimizle birlikte otellerimizde doluluk artmaya başladı. İleriye dönük de çok ciddi bir talep var. Erken rezervasyon satışlarımız, geçen seneye göre daha iyi. Bodrum'da her bütçeye uygun hizmet veren işletmeler var, yelpaze çok geniş. Çoğu yer geçen seneki fiyatlarını korudu ve zam yapmadı. Çoğu mekanda plajlara giriş ücreti yok. Mekanlar çok cüzi harcama limitleri yapıyorlar. Türkbükü Sahili başta olmak üzere plajlarda ciddi anlamda yoğunluklar var. Bin ile 2 bin lira arasında değişen fiyatlarla gününüzü geçirebileceğiniz mekanlar, plajlar var. İşletmeler hizmet vermek için misafirlerini bekliyor" diye konuştu. (DHA)

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