BofA'dan altın ve gümüş uyarısı

Bankanın izlediği bir oynaklık göstergesine göre, altın fiyatlarındaki dalgalanma 2008 küresel finans krizinin zirve döneminden bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaştı. Gümüşteki oynaklık ise en son 1980 yılında bu ölçekte yaşanmıştı.

Değerli metaller geçen ay spekülatif işlemler, jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına ilişkin endişelerin etkisiyle güçlü bir yükseliş sergiledi. Ancak bu ralli geçen haftanın sonuna doğru aniden sona erdi. Altın, son 10 yılı aşkın sürenin en sert düşüşünü yaşarken, gümüş tarihindeki en kötü günlük performansını kaydetti.

Bank of America EMEA emtia işlemleri başkanı Niklas Westermark, tarihsel ortalamalara kıyasla daha yüksek oynaklık ortamının süreceğini, ancak son günlerde görülen aşırı dalgalanmanın ancak yeni bir spekülatif balon oluşması halinde tekrarlanabileceğini söyledi. Westermark, son iki işlem gününde yaşanan sert satışların piyasayı önemli ölçüde temizlediğini ifade etti.

Westermark, altının uzun vadeli yatırım hikayesinin daha güçlü olduğunu, yüksek fiyatlar ve dalgalanmanın pozisyon büyüklüklerini etkileyebileceğini ancak yatırımcı ilgisini ortadan kaldırmayacağını belirtti.