BoJ tahvil alım tutarlarını değiştirmedi

Buna göre BoJ, vadesi 1 ila 3 yıl arasında olan Japon devlet tahvillerinden (JGB) 270,0 milyar yen tutarında alım teklifi verdi. Bu tutar, bir önceki aynı vadeli operasyonda da 270,0 milyar yen seviyesindeydi.

Merkez bankası ayrıca 3 ila 5 yıl vadeli JGB’ler için 245,0 milyar yen tutarında alım yapmayı teklif etti. Bu kalemde de önceki operasyonla aynı tutar korundu.

BoJ’un 5 ila 10 yıl vadeli tahviller için alım teklifi 260,0 milyar yen olurken, 10 ila 25 yıl vadeli tahvillerde 95,0 milyar yenlik alım planlandı. Her iki vadede de tutarlar önceki operasyonlarla değişmedi.

25 yıl üzeri vadeye sahip tahviller için ise 75,0 milyar yen tutarında alım teklifi verildi. Bu miktar da bir önceki operasyondaki seviyenin aynısı oldu.