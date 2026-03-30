BoJ'dan faiz artırımı sinyali

ABD doları, cuma günü 160 yen seviyesinin üzerine çıkmıştı. Ueda'nın açıklamaları sonrası ise %0,3 kayıpla 159,80 yen seviyesinden işlem görüyor.

Ueda, parlamentoda yaptığı konuşmada, “Para politikasını doğrudan döviz kuru hareketlerini kontrol etmek için yönlendirmiyoruz. Ancak döviz piyasası hareketleri, ekonomik ve fiyat gelişmelerini büyük ölçüde etkileyen faktörler arasında” dedi.

BoJ, mart ayında kısa vadeli faiz oranını %0,75 seviyesinde sabit tutmuş, ancak daha sıkı para politikası eğilimini korumuştu. Orta Doğu’daki çatışmaların tetiklediği petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonist baskıları artırabileceği uyarısı yapılmıştı.

Geçen hafta piyasalarda BoJ’un enflasyon riskini geriden takip edebileceği endişeleri Japon devlet tahvili getirilerini yükseltmişti. Ueda, kısa vadeli faiz oranının “uygun hızda” artırılması halinde uzun vadeli faizlerin istikrarlı seyredeceğini belirtti. “Eğer kısa vadeli politika faizi uygun şekilde ayarlanmaz ve enflasyonda aşırı yükselişe yol açarsa, uzun vadeli getirilerde de aşırı yükseliş riski oluşur” ifadelerini kullandı.