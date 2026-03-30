UzmanparaBoJ'dan faiz artırımı sinyali
BoJ'dan faiz artırımı sinyali

30.03.2026 - 08:50 | Son Güncellenme:

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, parlamentoda yaptığı açıklamada, yendeki hareketlerin ekonomi ve fiyatlar üzerindeki etkisini yakından izleyeceklerini belirterek zayıf kurdan kaynaklanan ithalat maliyetlerinin önümüzdeki aylarda faiz artırımını meşrulaştırabileceğine işaret etti.

BoJdan faiz artırımı sinyali

ABD doları, cuma günü 160 yen seviyesinin üzerine çıkmıştı. Ueda'nın açıklamaları sonrası ise %0,3 kayıpla 159,80 yen seviyesinden işlem görüyor.

Ueda, parlamentoda yaptığı konuşmada, “Para politikasını doğrudan döviz kuru hareketlerini kontrol etmek için yönlendirmiyoruz. Ancak döviz piyasası hareketleri, ekonomik ve fiyat gelişmelerini büyük ölçüde etkileyen faktörler arasında” dedi.

BoJ, mart ayında kısa vadeli faiz oranını %0,75 seviyesinde sabit tutmuş, ancak daha sıkı para politikası eğilimini korumuştu. Orta Doğu’daki çatışmaların tetiklediği petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonist baskıları artırabileceği uyarısı yapılmıştı.

Geçen hafta piyasalarda BoJ’un enflasyon riskini geriden takip edebileceği endişeleri Japon devlet tahvili getirilerini yükseltmişti. Ueda, kısa vadeli faiz oranının “uygun hızda” artırılması halinde uzun vadeli faizlerin istikrarlı seyredeceğini belirtti. “Eğer kısa vadeli politika faizi uygun şekilde ayarlanmaz ve enflasyonda aşırı yükselişe yol açarsa, uzun vadeli getirilerde de aşırı yükseliş riski oluşur” ifadelerini kullandı.

İsrail, İranda enerji tesisini vurdu; Tahran karanlığa gömüldü
İsrail, İran'da enerji tesisini vurdu; Tahran karanlığa gömüldü
Altında çok konuşulacak 2 rakam Hangi senaryolar masada
Altında çok konuşulacak 2 rakam! Hangi senaryolar masada?
2 kuzuyla başlayıp 70 küçükbaşa çıkardı 40 anaç hayvan 250 bin TL kâr bırakıyor
2 kuzuyla başlayıp 70 küçükbaşa çıkardı! '40 anaç hayvan 250 bin TL kâr bırakıyor'
Milliyet Gazetesi yazarları Kosova-Türkiye maçını değerlendirdi Çantada keklik takım değiller
Milliyet Gazetesi yazarları Kosova-Türkiye maçını değerlendirdi! 'Çantada keklik takım değiller'
Son dakika… Meteoroloji’den yeni uyarı İstanbullular dikkat: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın
Son dakika… Meteoroloji’den yeni uyarı! İstanbullular dikkat: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın
Annesinin sevgilisini bıçakladı Detaylar ortaya çıktı
Annesinin sevgilisini bıçakladı! Detaylar ortaya çıktı
DMMden Türkiye savaşa girecek iddialarına yalanlama
DMM'den 'Türkiye savaşa girecek' iddialarına yalanlama
Bursa’da sel ve heyelan dehşeti Kar 2 metreyi aştı, Nilüfer Çayı taştı
Bursa’da sel ve heyelan dehşeti! Kar 2 metreyi aştı, Nilüfer Çayı taştı