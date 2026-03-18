BoJ'un elindeki devlet tahvili oranı geriliyor

BoJ'un Japon devlet tahvillerindeki payı aralık sonunda yüzde 43,1'e gerileyerek eylül sonundaki yüzde 44,2 seviyesinden düşüş gösterdi. Merkez bankasının tahvil alım operasyonlarını azaltması ve getirilerdeki yükselişin tahvillerin piyasa değerini düşürmesi bu gerilemede etkili oldu.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

NLI Research Institute Ekonomisti Tsuyoshi Ueno, “BoJ hala uzun vadeli devlet tahvillerinin neredeyse yarısını elinde tutarak baskın bir güç konumunda, ancak varlığı kademeli olarak azalıyor” değerlendirmesinde bulundu.