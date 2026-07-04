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BORAN Avrupa’da gücünü gösteriyor! Bir ülkeye daha yeni ihracat

04.07.2026 - 14:42 | Son Güncellenme:

#BORAN#Savunma Sanayii#NATO Zirvesi

Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 105 mm hafif çekili obüs BORAN, Kuzey Makedonya’nın ardından NATO üyesi Arnavutluk’a da ihraç edildi.

2024 yılında Bangladeş’e gerçekleştirilen teslimatla Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı başarısını elde eden BORAN, Avrupa’daki ihracat ağını genişletmeyi sürdürüyor. Türk mühendisler tarafından geliştirilen BORAN, ikinci Avrupa ülkesi Arnavutluk'a ihraç edildi. Bu ihracatla birlikte MKE, Türkiye’de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde ittifak üyesi iki ülke arasında imzalanan ilk savunma sanayii sözleşmesine de imza atmış oldu. Arnavutluk makamlarıyla imzalanan anlaşma kapsamında; 6 adet BORAN Obüsü ve muhtelif miktarda mühimmat Arnavutluk ordusuna teslim edilecek.

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BORAN Avrupa’da gücünü gösteriyor Bir ülkeye daha yeni ihracat

BORAN’IN ÜSTÜN KABİLİYETLERİ

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1.775 kilogram ağırlığı ile dünyanın en hafif obüslerinden biri olan BORAN, bu sayede Sikorsky S-70 ve Chinook helikopterler ile havadan, ağır yük taşıma kabiliyetine sahip araçlar ile karadan istenilen noktaya kolaylıkla taşınabiliyor. 1 dakikadan kısa sürede atışa hazır hale gelen BORAN, teker üzerinde atış yapabilme özelliği ile de rakiplerinden ayrılıyor.

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GPS destekli Atış Kontrol Sistemi, panoramik dürbün ve hızlı mevzilenme kabiliyeti ile BORAN, klasik sistemlere kıyasla sahada daha esnek, etkili ve hızlı çözüm sunuyor. Milli obüs BORAN, normal atış temposunda dakikada 6 atış gerçekleştirebiliyor. Sistem, acil ve kritik durumlarda yüksek performans sergileyerek 33 saniye içinde 12 isabetli atış yapabilme kapasitesiyle kendi sınıfında dünya atış hızı rekorunu da elinde bulunduruyor. Sahip olduğu üstün kabiliyetlerle başta Asya ve Avrupa olmak üzere farklı kıtalardaki birçok ülkenin radarına giren BORAN obüsü, yüksek ihracat potansiyeliyle dikkat çekiyor. (DHA)

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