‘Borcun var’ deyip banka hesaplarına el koydurdu! Ev sahibinin icra tuzağına mahkeme freni

Ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıklarında her geçen gün akılalmaz yeni yöntemler ortaya çıkıyor. İstanbul'da yaşanan son olayda, bir kiracı banka hesaplarına ve tapularına aniden haciz konulmasıyla hayatının şokunu yaşadı.

Hakkında başlatılan yasal süreçlerden ve tebligat oyunundan tamamen habersiz olan kiracı, durumu sonradan öğrenerek soluğu mahkemede aldı. Yaşanan mağduriyet İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'ne taşınırken, davanın sonucunda çıkan karar ise benzer durumlarla karşılaşabilecek tüm kiracıların kaderini değiştirecek türden.

EV SAHİBİ 60 BİN TL BORÇ İDDİASIYLA İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Avukat Aylin Esra Eren'in aktardığı bilgilere göre olay, İstanbul'da bir ev sahibinin, kiracısının 60 bin TL kira borcu olduğu iddiasıyla icra takibi başlatmasıyla meydana geldi. İstanbul 36. İcra Dairesi üzerinden başlatılan icra takibine ilişkin tebligat, kiracının gerçekte ikamet etmediği bir adrese gönderildi.

BANKA HESAPLARI VE GAYRİMENKULLERE HACİZ KONULDU

Tebligatın kendisine ulaşmaması nedeniyle durumdan haberdar olmayan kiracı, yasal itiraz süresini kaçırdı. Bunun üzerine ev sahibi haciz işlemlerini başlatarak kiracının banka hesaplarına ve gayrimenkullerine haciz koydurdu.

DURUMU SONRADAN ÖĞRENEN KİRACI DAVA AÇTI

Durumun sonradan öğrenilmesi üzerine mağdur kiracı, avukatı aracılığıyla İstanbul 23. İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 11 Ekim 2024 tarihinde "gecikmiş icra takibine itiraz" davası açtı. Bu sırada evin bir aylık kira bedeli 60 bin TL’ydi.

"KİRACININ İTİRAZ HAKKI ELİNDEN ALINMIŞTIR"

Sürece ilişkin detayları aktaran Avukat Aylin Esra Eren, şu ifadeleri kullandı: "Kiracı aleyhine başlatılan icra takibinde, ödeme emri yasaya aykırı olarak doğrudan MERNİS adresine tebliğe çıkarılmıştır. Oysa hukuken tebligatın öncelikle bilinen son adrese yapılması, tebliğ edilememesi halinde şerh düşülerek MERNİS adresine yönlendirilmesi gerekirdi. Bu usulsüz işlem nedeniyle kiracının yasal itiraz hakkı elinden alınmış ve tüm hesaplarına haksız yere haciz konulmuştur."

"DOĞRUDAN MERNİS ADRESİNE TEBLİGAT USULSÜZDÜR" İTİRAZI

Dava dilekçesinde; kiracı taraf yapılan tebligatın usulsüz olduğu, takipten tamamen tesadüfen haberdar olunduğu belirtildi. Ayrıca tebliğ mazbatası incelendiğinde memur tarafından gerekli şerhlerin düşülmediği, bilinen son adres yerine hukuka aykırı şekilde doğrudan MERNİS adresine tebligat çıkarıldığı vurgulandı. Bu gerekçelerle, hukuki olarak tebliğ tarihinin öğrenme tarihi olan 11 Ekim 2024 olarak düzeltilmesi talep edildi.

Davalı ev sahibi tarafı ise tebligatın yasal ikametgah adresine usulüne uygun şekilde yapıldığını savunarak davanın reddini talep etti.

MAHKEMEDEN KİRACILARI YAKINDAN İLGİLENDİREN EMSAL KARAR

Tarafların iddia ve savunmalarını inceleyen İstanbul 23. İcra Hukuk Mahkemesi, 21 Nisan 2025 tarihli kararında emsal niteliğinde bir hükme imza attı. Mahkeme, gönderilen ödeme emrinin usulsüz tebliğ edildiğine kanaat getirerek tebliğ tarihini kiracının durumu öğrendiği 11 Ekim 2024 olarak değiştirdi.

VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERLERİNİ EV SAHİBİ ÖDEYECEK

Borca ve takibe yapılan itirazı haklı bularak davanın kabulüne karar veren mahkeme, usulsüz tebligatla başlatılan icra takibinin ve haciz işlemlerinin durdurulmasına hükmetti. Ayrıca mahkeme, 7 bin TL vekalet ücreti ile 820 TL tutarındaki yargılama giderinin davalı ev sahibinden tahsil edilmesine karar verdi.

"KİRACILAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR EMSAL KARAR"

Mahkemenin verdiği kararın önemine dikkat çeken Eren, sözlerini şöyle tamamladı: "İstanbul 23. İcra Hukuk Mahkemesi, yapılan itirazı haklı bularak tebliğ tarihini kiracının durumu öğrendiği tarih olarak düzeltmiştir. Verilen bu karar, usulsüz tebligat yoluyla kiracıları mağdur etmeye çalışan ev sahiplerine karşı alınmış, milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren çok önemli bir emsal teşkil etmektedir."