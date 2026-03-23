Borsa düşüşle açıldı

23.03.2026 - 10:02 | Son Güncellenme:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,49 düşüşle 12.853,05 puandan başladı.

Perşembe günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 değer kaybederek 13.047,72 puandan tamamladı.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 194,67 puan ve yüzde 1,49 azalışla 12.853,05 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 3,07, holding endeksi yüzde 1,29 geriledi.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,08 ile finansal kiralama faktoring, en fazla gerileyen yüzde 5,26 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD-İran hattında sertleşen söylemler, artan saldırılar ve yükselen jeopolitik tansiyonun etkisiyle haftaya satış dalgasıyla başladı.

Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel ekonomiye yönelik riskleri artırırken, birçok varlıkta satış eğilimi derinleşiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması için 48 saat süre tanıması, İran tarafından İsrail ve Körfez ülkelerindeki halka yönelik gelen "48 saat içinde telefonlarınızı şarj edin" mesajı, jeopolitik risklerin giderek artabileceğine yönelik korkuları körükledi.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin ve Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.700 puanın destek, 13.000 ve 13.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Demir Kubbe sırları birkaç yüz dolar!
Savaşın 24. gününde Orta Doğu ateş çemberi! İran'dan misilleme yağmuru, İsrail'den şok ABD itirafı: 'Ortadan kaldıracaklar'
Katar’daki ASELSAN şehitlerinin sırrı...
Madrid derbisi nefes kesti, Real Madrid sahadan galibiyetle ayrıldı!
Katar'daki ASELSAN şehitlerinin sırrı...
İran füze oldu, yağıyor!
Yeni nesil DAEŞ tehdidi
Trump Çin'e gidecek mi?
İran'ın 4 bin kilometre menzilli füzesi
Piyasalar dengeyi arıyor
Yapay zekâ çağında sağlık
Omuz omuza söylenen aynı şarkılar
Hanefi Fıkhına Yön Veren Orta Asyalı Dev Hukukçu İmam Serahsî
Evde sabun paketleme tuzağı! Sosyal medyadan ulaştılar, parça parça para istediler
2 saat telefonda konuştu, 2 milyonluk altınından oldu: ‘Beynimi yediler’
78 yaşında Boğaz’ın buz gibi sularına giriyor! Yaz kış yüzen adam ilaç kullanmıyor
‘Üç harfliler kovalıyor’ dedi, 112’yi aradı! Gerçek bambaşka çıktı