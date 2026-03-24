Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
HaberlerUzmanpara

Borsa düşüşle açıldı

24.03.2026 - 10:01 | Son Güncellenme:

#Borsa#BIST 100#Piyasa

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 azalışla 13.104,59 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kazanarak 13.168,16 puandan tamamladı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 63,57 puan ve yüzde 0,48 azalışla 13.104,59 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,29, holding endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,85 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gerilimlere ilişkin taraflardan gelen çelişkili mesajların etkisiyle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yönetici Endeksi (PMI) verilerine çevrildi.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün, Orta Doğu'da yakın zamanda barış sağlanabileceğine işaret eden açıklamaları piyasalara nefes aldırsa da İran tarafının yaptırımlar kaldırılana kadar saldırıların süreceğine yönelik söylemleri risk algısını yeniden artırdı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması için tanıdığı 48 saatlik süre dün akşam itibarıyla sonlandı. Trump, ABD Savunma Bakanlığı'na, İran'daki enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Söz konusu açıklamalar bölgedeki gerilimin seyrine ilişkin netlik sağlamazken, İran'ın yakın coğrafyadaki ülkeleri hedef alması ve ABD deniz kuvvetlerinin bölgede yoğunlaştığına yönelik haber akışı yakın zamanda yeni bir saldırı dalgası başlayacağı ihtimaline yönelik endişeleri artırdı.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, reel kesim güven endeksinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.000 puanın destek, 13.400 ve 13.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Yazarlar
İlgili Haberler
