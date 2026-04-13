Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Borsa düşüşle açıldı

13.04.2026 - 11:02 | Son Güncellenme:

#Dolar#Euro#Piyasa

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,06 azalışla 13.924,22 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,81 değer kazanarak 14.073,79 puandan tamamladı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 149,56 puan ve yüzde 1,06 azalışla 13.924,22 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 2,30, holding endeksi yüzde 1,11 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,97 ile spor, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, ABD-İran görüşmelerinden gelen olumsuz haberlerle haftaya negatif bir seyirle başladı. Orta Doğu'da gerilimlerin sonlanabileceğine yönelik umutlar, görüşmelerden elde edilen ilk sonuçlarla yerini tedirginliğe bıraktı.

Haberin Devamı

Pakistan'da yürütülen müzakere sürecinde taraflar Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda restleşirken ABD Başkanı Donald Trump, donanmalarının boğazı kullanmaya çalışan tüm gemiler için abluka sürecini başlatacağını bildirdi. Bu açıklama, ateşkes sonrası çatışmaların yeniden alevlenebileceği yönündeki korkuları körükledi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Taraflardan gelen açıklamalar tansiyonun kısa vadede kolay kolay düşmeyeceğine işaret ederken, Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik sert söylemleri risk algısını yeniden yukarı taşıdı.

Haberin Devamı

Analistler, bu aşamada piyasalarda yönü belirleyecek temel unsurun, diplomatik cepheden gelecek haber akışıyla birlikte petrol fiyatlarının seyri olacağını ifade etti.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de mevcut konut satışları verilerinin yanı sıra ABD ile İran arasındaki müzakerelere yönelik haber akışının takip edileceğini belirten analistler, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın düzenleyeceği Bahar Toplantılarından gelecek haber akışının da takip edileceğini söyledi.

Haberin Devamı

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.000 ve 14.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 7 milyar 182 milyon dolar, bu yıl ise 45 milyar 938 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Altında öne çıkan yeni rakam! ABD-İran anlaşamadı: Fiyatlar şimdi ne olacak?
Galatasaray - Kocaelispor maçındaki iki penaltı pozisyonunu eski hakemler yorumladı! Gol öncesi ofsayt tartışması
Harvard'da okudu, baba emanetine döndü! 75 tonluk üretim: 'Bu acıyı böyle hafiflettim'
Bölgesel tümör küresel tehdit
Yazarlar
Özay Şendir
Tunca Bengin
Cem Kılıç
Didem Özel Tümer
Abdullah Karakuş
Hakkı Öcal
Deniz Kilislioğlu
Dr. Demet Erciyes
Asu Maro
Prof. Dr. Mahmut Özer
Atilay Kandemir
İlgili Haberler
6 ton altını İsviçre'de rehin kalan iş insanı Sait Ali Bayrak: O varlıklar Elazığ'a gelecek!
Son dakika... MEB duyurdu! LGS başvuru süresi uzatıldı
Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda 'cezaevi koşullarının yetersiz olduğu' iddialarına ilişkin açıklama
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik, silah bırakma