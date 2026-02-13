Borsa 14 bin 300 puanı aşarak rekor kırdı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,85 yükselişle 14.180,48 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,52 puan ve yüzde 0,15 azalışla 14.158,97 puana indi.

Açılışın ardından BIST 100 endeksi 14.300 puan barajını da aşarak tarihi rekor kırdı.

Küresel piyasalar, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine yönelik endişelerin tekrar artmasıyla yeni bir satış dalgasıyla karşı karşıya kalırken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Makroekonomik veriler ile teknoloji ve yapay zeka alanındaki gelişmeler arasında yön bulmaya çalışan piyasalarda, yatırımcıların karar alma süreçleri giderek zorlaşıyor.

BORSADA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Analistler, bugün yurt dışında Euro Bölgesi'nde büyüme ve dış ticaret dengesi ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.250 ve 14.350 puanın ise direnç, konumunda olduğunu kaydetti.