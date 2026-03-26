Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Borsa güne düşüşle başladı
HaberlerUzmanpara

Borsa güne düşüşle başladı

26.03.2026 - 10:03 | Son Güncellenme:

#Borsa#BIST 100#Piyasa

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 azalışla 12.911,44 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kazanarak 12.963,87 puandan tamamladı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 52,43 puan ve yüzde 0,40 azalışla 12.911,44 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,37, holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,47 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 1,50 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalar, ABD-İran hattından gelen çelişkili mesajların sürmesi ve Orta Doğu'daki gerilimin, görece şiddeti azalsa da temel tedirginlik unsuru olmasından kaynaklı haber akışı üzerinden ilerliyor.

Haberin Devamı

Orta Doğu'ya ilişkin olumlu ve olumsuz gelişmeler küresel pay piyasalarında dalgalanmalara yol açarken, bu durum yurt içi piyasalara da yansıyor.

Analistler, bugün ABD ile İran arasındaki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra, yurt içinde para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.200 puanın direnç, 12.800 ve 12.700 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Kulübe ihtarname gönderdi
ABD basınından şok iddia: 'Suikast listesinden çıkarıldı'
2030’a kadar ilkokullarda sınıfların 5’te 1’i boş kalacak! Okul zili daha az öğrenci için çalacak
Bayramda telefonunu açmayan öğretmene veliden 400 bin TL baskısı!
Kütahya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Sosyal medyada suç övgüsüne büyük darbe! 358 kişi gözaltına alındı
DEM Parti heyeti, yarın İmralı'ya gidecek
Esenyurt'ta çöp kamyonundaki servet! Didik didik arandı, bulundu