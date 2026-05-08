Borsa güne düşüşle başladı

08.05.2026 - 10:33

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 azalışla 15.033,18 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 kazançla 15.040,25 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 7,07 puan ve yüzde 0,05 azalışla 15.033,18 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,65, holding endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,96 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen yüzde 0,84 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin enerji arzına yönelik endişeleri canlandırmasıyla oluşan satış baskısının gölgesinde ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine odaklandı.

ABD ile İran arasında barış sağlanabileceğine yönelik umutlarla hafta başından bu yana piyasalarda etkili olan iyimser hava, haftanın son işlem gününde yerini gerilimin yeniden tırmanabileceğine ilişkin endişelere bıraktı.

ABD–İran cephesinden gelen haber akışlarıyla şekillenmeye devam eden küresel piyasalarda, bölgede her ne kadar ateşkesin sürdüğüne yönelik mesajlar öne çıksa da dün ABD’nin Hürmüz Boğazı çevresindeki bazı gemileri vurduğu ve ardından İran’ın ülkenin güney kesimindeki askeri üsleri hedef aldığı yönündeki haber akışları, ateşkesin halen oldukça kırılgan olduğuna işaret etti.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin yanı sıra Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 15.100 ve 15.200 puanın direnç, 14.900 ve 14.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bakan Çiftçi’den SAHA EXPO’ya ziyaret! Milli teknolojileri inceledi
'Barış Anneleri'nden AK Parti'ye ziyaret
Beşiktaş iskelesi önünde silahlı çatışma! Yaralılar var
Hendek OSB’de facianın eşiğinden dönüldü! Fabrikadaki patlama: 1'i ağır 8 yaralı