Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBorsa güne düşüşle başladı
HaberlerUzmanpara

Borsa güne düşüşle başladı

18.05.2026 - 10:23 | Son Güncellenme:

#Borsa İstanbul#Ekonomi#Bist 100

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 azalışla 14.333,66 puandan başladı.

Borsa güne düşüşle başladı

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,89 değer kaybederek 14.367,60 puandan tamamladı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 33,94 puan ve yüzde 0,24 azalışla 14.333,66 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,10 ile tekstil deri, en çok gerileyen yüzde 1,20 ile turizm oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yüksek tansiyon iklimine geri dönüleceğine yönelik endişeler ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden trafiğe açacak bir anlaşmanın henüz sağlanmaması nedeniyle haftaya tedirgin başladı.

ABD/İsrail-İran arasında savaşı sona erdirecek somut bir anlaşmaya varılamaması piyasalarda jeopolitik risk fiyatlamalarının sürmesine neden oluyor.

Haberin Devamı

Orta Doğu'da 8 Nisan'da sağlanan ateşkes kapsamında taraflar müzakere masasından olumlu bir sonuçla kalkamazken, her geçen gün yeni tehditkar açıklamalar söz konusu ateşkes sürecinin kırılgan yapısını gözler önüne seriyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Geçen hafta gerçekleşen ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki beklentileri karşılayacak somut bir politika adımı çıkmaması da yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.

Haberin Devamı

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve işsizlik oranının takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın destek, 14.400 ve 14.500 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR
İsrail ve Yunan basınında Mavi Vatan yasası endişesi Atinanın karşı planı ortaya çıktı
İsrail ve Yunan basınında 'Mavi Vatan yasası' endişesi! Atina'nın karşı planı ortaya çıktı
Köyde zincirleme facia 5 kişi tek tek ölüme indi, sadece 2si kurtuldu
Köyde zincirleme facia! 5 kişi tek tek ölüme indi, sadece 2'si kurtuldu
Fenerbahçenin Şampiyonlar Ligi eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu İşte kura tarihi
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte kura tarihi
Soru işaretleri büyüyor: ABD Başkanı Trumpın heyetinden Çin dönüşü şok hamle Her şeyi imha edin
Soru işaretleri büyüyor: ABD Başkanı Trump'ın heyetinden Çin dönüşü şok hamle! 'Her şeyi imha edin'
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirYunanistan’ın kaç adasına çöküyoruz...
Tunca Bengin
Tunca BenginSiber sağanağa bulut şemsiyesi!..
Cem Kılıç
Cem Kılıçİkramiyeler bu hafta ödeniyor
Abdullah Karakuş
Abdullah Karakuşİstihbarat savaşları ve casusluk ağları
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalKendimizi İranlının yerine koyarsak
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesTatlı yemeden de şeker neden yükselir?
Asu Maro
Asu MaroHaftanın tiyatro haritası
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerZayıflayan Toplumsal Bağışıklık ve Artan Bağımlılıklar
İlgili Haberler
İletişim Başkanı Duran: İsrail hükümetinin sergilediği bu barbarlık hiçbir şekilde kabul edilemez
İletişim Başkanı Duran: İsrail hükümetinin sergilediği bu barbarlık hiçbir şekilde kabul edilemez
Konya’daki kayıp dosyasında korkunç gerçek DNA incelemesi cinayeti ortaya çıkardı
Konya’daki kayıp dosyasında korkunç gerçek! DNA incelemesi cinayeti ortaya çıkardı
Belediye başkanı anahtarını unuttu Kapıyı kedisi Fred açtı
Belediye başkanı anahtarını unuttu! Kapıyı kedisi 'Fred' açtı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sumud Filosuna İsrail’in müdahalesi insanlık dışı bir barbarlıktır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sumud Filosuna İsrail’in müdahalesi insanlık dışı bir barbarlıktır