Borsa güne düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,86 değer kaybederek 13.741,89 puandan tamamladı.

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Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 16,68 puan ve yüzde 0,12 azalışla 13.725,21 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,16 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,91 ile elektrik oldu.

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ABD’nin İran askeri unsurları tarafından vurulan ABD helikopterine karşılık olarak Hürmüz Boğazı çevresindeki İran askeri varlıklarını hedef alması Orta Doğu’da jeopolitik risklerin yeniden yükselmesine neden oluyor.

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Bölgeden gelen çelişkili haber akışları küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksleri ile Asya borsalarının genelinde satış baskısının öne çıktığı görülüyor.

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Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasıyla risk algısı yükselirken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

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Piyasa beklentileri, mayıs ayında ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 4,2 artacağı yönünde şekilleniyor.

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Analistler, geçen aya ilişkin yıllık enflasyon tahminlerinin Nisan 2023’ten bu yana en güçlü hızlanmaya işaret ettiğini belirterek, söz konusu verilerde Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle artan enerji maliyetlerinin ülkedeki fiyat artışlarına etkisinin dikkatle inceleneceğini bildirdi.

Buna ek olarak enflasyon verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı politika adımlarına yönelik önemli sinyaller verecek.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de enflasyonun yanı sıra federal bütçe dengesinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.