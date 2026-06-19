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Borsa güne düşüşle başladı

19.06.2026 - 10:31 | Son Güncellenme:

#Borsa İstanbul#Ekonomi#Bist 100

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,78 azalışla 14.710,97 puandan başladı.

Borsa güne düşüşle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,82 değer kazanarak 14.827,35 puandan tamamlamıştı.

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Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 116,37 puan ve yüzde 0,78 azalışla 14.710,97 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,32, holding endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,30 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen ise yüzde 1,75 ile madencilik oldu.

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Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında mutabakat sağlanması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik gelişmelere karşın, görüşmelere ilişkin çelişkili haber akışı ve bazı piyasalardaki tatiller nedeniyle risk iştahı düşük seyrediyor.

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İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD-İran görüşmelerinin iptal edildiğini duyurulması küresel piyasalardaki risk iştahı üzerinde yeni bir baskı olarak öne çıktı.

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Analistler, piyasaların anlık gelişmelerle ABD ve İran arasında sağlanabilecek bir çözümün bir andan bozulabileceğini test ettiğini söyledi.

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Bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonunun takip edileceğini, yurt dışında ise ABD'de piyasaların kapalı olacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.600 puanın destek, 14.900 ve 15.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

 

 

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