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Borsa güne düşüşle başladı

23.06.2026 - 10:02 | Son Güncellenme:

#Borsa#BIST 100#Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 azalışla 14.649,12 puandan başladı.

Borsa güne düşüşle başladı

Dün dar bir bantta hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yatay seyirle 14.729,65 puandan tamamladı. Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 80,52 puan ve yüzde 0,55 azalışla 14.649,12 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti.

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Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,24 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,07 ile madencilik oldu.

ABD-İran hattında barış sürecine yönelik ilerleme sağlanması petrol fiyatları ve enflasyon görünümü açısından destekleyici olsa da anlaşmanın kırılgan zeminde ilerlemesi ve ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik faiz artırım beklentilerinin yeniden güçlenmesi, küresel piyasalarda risk iştahının sınırlı kalmasına neden oluyor.

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Bu çerçevede piyasaların jeopolitik iyimserlik ile sıkı para politikası endişeleri arasında denge arayışını sürdürdüğü görülüyor.

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Savaşın enflasyon ve büyüme beklentilerini değiştirmesiyle ileriye dönük şahinleşen para politikalarına yönelik öngörülerin kuvvetlenmesi piyasalarda risk algısının yükselmesine neden oluyor.

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Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.400 puanın destek, 14.900 ve 15.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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