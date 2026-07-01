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Borsa güne düşüşle başladı

01.07.2026 - 10:17 | Son Güncellenme:

#Borsa#Ekonomi#BIST 100

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 azalışla 14.110,46 puandan başladı.

Borsa güne düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kaybederek 14.121,83 puandan tamamladı. Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 11,37 puan ve yüzde 0,08 azalışla 14.110,46 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.

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Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,25 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen yüzde 1,23 ile turizm oldu. Küresel piyasalar, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın bitmesi konusunda taraflar arasında devam eden görüşmeler ile Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin belirsizlikler nedeniyle karışık seyrediyor.

ABD ve İran arasındaki görüşmelerin yeni engellerle karşılaşması nedeniyle yatırımcılarda temkinli bir tutum öne çıkıyor. Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasını sağlayacak bir çerçeve konusunda iki taraf arasında hala büyük bir görüş ayrılığı olduğu gerekçesiyle, bölgeye gelen ABD'li üst düzey elçilerle görüşmeyeceğini açıkladığına dair haber akışı küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına neden oldu.

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Diğer taraftan para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl bir faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılması küresel piyasalardaki risk iştahını törpüleyen en önemli sebepler arasında bulunuyor.

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Öte yandan Fed Başkanı Kevin Warsh'ın bugün yapacağı açıklamalar da piyasaların odağında olacak. Ancak Warsh'ın sözle yönlendirme yapmaktan kaçınabileceği ve açıklamaların piyasaların yönünü etkilemeyebileceği öngörülüyor.

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Diğer taraftan bilanço sezonu yaklaşırken şirketlerin güçlü bilançolar açıklamasının beklendiği ve bunun da piyasalarda jeopolitik gerginlikler ve faiz artırım endişelerinden kaynaklı satış baskısını dengeleyebileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verileri, önde gelen merkez bankalarının başkanlarının açıklamaları ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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