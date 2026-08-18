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Borsa güne düşüşle başladı

18.08.2026 - 10:00 | Son Güncellenme:

#Borsa#Ekonomi#BIST 100

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 düşüşle 14.115,21 puandan başladı.

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Borsa güne düşüşle başladı

Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kaybederek 14.132,06 puandan tamamladı. Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 16,86 puan ve yüzde 0,12 azalışla 14.115,21 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti.

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Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,99 ile spor, en çok gerileyen yüzde 1,88 ile bilişim oldu. Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeniden tırmanan jeopolitik gerilim, artan petrol fiyatları ve yükselen tahvil getirilerinin oluşturduğu risklerle negatif seyrediyor.

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ABD-İran gerilimi küresel piyasalarda risk iştahını törpülemeye devam ediyor. Orta Doğu'da barış umutlarının azalmasıyla petrol fiyatları yükselirken, bu durum piyasalardaki risk iştahını baskılıyor.

Bölgede gerilimin sona ereceğine dair herhangi bir kayda değer gelişmenin olmaması yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oluyor.

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Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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