Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBorsa güne düşüşle başladı
HaberlerUzmanpara

Borsa güne düşüşle başladı

19.08.2026 - 10:09 | Son Güncellenme:

#Borsa İstanbul#Bist 100 Endeksi#Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 düşüşle 14.103,63 puandan başladı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Borsa güne düşüşle başladı

Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 azalışla 14.127,98 puandan tamamladı.vEndeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 24,34 puan ve yüzde 0,17 azalışla 14.103,63 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,05, holding endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,39 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 1,63 ile bilişim oldu. Küresel piyasalar, artan petrol fiyatları ve tahvil piyasasındaki sert satış baskısının yanı sıra teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen satış baskısıyla negatif seyrederken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yayımlayacağı toplantı tutanaklarına çevrildi.

Uzun vadeli tahvil faizlerindeki sert yükseliş ve artan petrol fiyatları küresel piyasalarda satış baskısının devam etmesine neden olurken, faiz oranlarına duyarlı teknoloji hisselerinde de düşüşler görülüyor.

Haberin Devamı
Altın yeniden yükselişe geçti! İşte piyasaların kilitlendiği gelişme
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltın yeniden yükselişe geçti! İşte piyasaların kilitlendiği gelişmeHaberi Görüntüle

İran ile ABD arasında ateşkes süresinin sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin artan güvenlik riskleri petrol fiyatlarını yeniden yukarı taşırken, Brent petrolün 91 doların üzerinde seyretmesi enflasyon ve para politikası görünümü açısından piyasaların odağında kalmaya devam ediyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Son dönemde açıklanan zayıf ABD büyüme ve istihdam göstergeleri, Fed'in yeniden faiz artıracağına yönelik beklentileri azaltmasına rağmen uzun vadeli ABD tahvil faizlerinin yüksek seviyelerini koruması, riskli varlıklar açısından önemli bir baskı unsuru olarak öne çıkıyor.

Haberin Devamı
Türk donanmasının seçkin platformları "TEKNOFEST Mavi Vatan" öncesi Yalova'da selamlama geçişi yaptı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRTürk donanmasının seçkin platformları "TEKNOFEST Mavi Vatan" öncesi Yalova'da selamlama geçişi yaptıHaberi Görüntüle

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de FOMC toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Furkan Vakfına operasyon Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Furkan Vakfı'na operasyon! Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Altın yeniden yükselişe geçti
Altın yeniden yükselişe geçti!
İsrail önce Suriyeye saldırdı, sonra Türkiyeyi hedef aldı
İsrail önce Suriye'ye saldırdı, sonra Türkiye'yi hedef aldı!
Şekerde acı oyun
Şekerde acı oyun
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirCENTCOM’un silmediği paylaşım…
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüYKS’de YÖK ve ÖSYM memnun, peki adaylar?
Dilara Koçak
Dilara KoçakBağırsak bakterilerinizin menüsünde ne var?
Asu Maro
Asu MaroSes, yaş, kilo bilirkişileri
Servet Yıldırım
Servet YıldırımGüngör Uras’tan bizlere kalan...
İlgili Haberler
İstanbul’un yanı başındaki kabus Mıknatısla ev temizliyorlar: Yemeğin içine bile bakıyorum
İstanbul’un yanı başındaki kabus! Mıknatısla ev temizliyorlar: Yemeğin içine bile bakıyorum
Ankarada fuhuş ağı çökertildi 26 gözaltı
Ankara'da fuhuş ağı çökertildi! 26 gözaltı
Burnu kırıldı, 4 operasyon sonrası hayatı kabusa döndü: Resmen hayattan koptum
Burnu kırıldı, 4 operasyon sonrası hayatı kabusa döndü: Resmen hayattan koptum
Azınlık okullarıyla ilgili DMMden açıklama
Azınlık okullarıyla ilgili DMM'den açıklama