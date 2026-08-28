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Borsa güne düşüşle başladı

28.08.2026 - 10:04 | Son Güncellenme:

#Borsa İstanbul#Bist 100 Endeksi#Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 azalışla 14.543,70 puandan başladı.

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Borsa güne düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,24 değer kaybederek 14.575,51 puandan tamamladı. Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 31,81 puan ve yüzde 0,22 azalışla 14.543,70 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,67 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti.

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Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen yüzde 9,09 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı açıklamalar öncesinde temkinli bir seyir izleniyor.

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ABD'de bir önceki gün açıklanan makroekonomik verilerin enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret etmesi, çip şirketi Nvidia'nın beklentileri aşan bilançosunun piyasalarda yarattığı iyimserliği bir miktar gölgeledi.

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Analistler, Warsh'un ileride hangi gelişmelerin faiz artırımına yol açabileceğine ilişkin daha ayrıntılı bir açıklama yapmasının piyasaların yatışmasına ve risk primlerinin bir miktar gerilemesine yardımcı olabileceğine işaret ederek, politika adımlarının seyri ile zamanlamasına ilişkin net bir yönlendirme sunan sinyalin bile piyasalar üzerinde belirgin bir etki yaratabileceğini kaydetti.

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Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesinin, yurt dışında ise Fed Başkanı Warsh'un konuşması, Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.400 puanın destek, 14.700 ve 14.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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