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Borsa güne düşüşle başladı

01.09.2026 - 10:02 | Son Güncellenme:

#Borsa#Ekonomi#BIST 100

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 azalışla 14.324,75 puandan başladı.

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Borsa güne düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 2,10 değer kaybederek 14.334,06 puandan tamamladı.

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Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 9,31 puan ve yüzde 0,06 azalışla 14.324,75 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen yüzde 1,64 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine ilişkin öngörülerin gücünü koruması, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimler ve tahvil piyasalarında satış baskısının tekrar artmasıyla risk algısı yüksek seyrediyor.

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ABD ve İran arasında çatışmaların tekrar başlamasıyla arza ilişkin artan endişeler, petrol fiyatlarının yeniden 90 dolar seviyesinin üzerine çıkmasına yol açarken, bu durum yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oluyor.

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Jeopolitik risklerdeki artış, petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte borsalarda düşüşe ve tahvil faizlerinde yükselişe sebep oluyor. Enflasyonist baskılar konusunda artan endişeler de Fed'in faiz artırımına gideceğine yönelik tahminlerin güçlenmesine neden oluyor. Bu gelişmelere paralel Fed yetkililerinden de "şahin" açıklamalar geliyor.

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Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ekim ayında faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) borsa dışı pay satışlarına yeni sınırlama getirdi. Buna göre, SPK, fiili dolaşım oranına göre bazı ortaklıkların paylarının borsa dışında satışına yüzde 2 ve yüzde 4 sınırı getirirken, bu oranları aşan devirler için Kurul onayını zorunlu hale getirdi.

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Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, yurt dışında ABD'de JOLTS açık iş sayısı, dünya genelinde imalat sanayi PMI ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.100 puanın destek, 14.400 ve 14.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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