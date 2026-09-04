Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBorsa güne düşüşle başladı
HaberlerUzmanpara

Borsa güne düşüşle başladı

04.09.2026 - 10:01 | Son Güncellenme:

#Borsa#BIST 100#Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 azalışla 13.911,44 puandan başladı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Borsa güne düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,84 değer kaybederek 13.932,46 puandan tamamladı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 21,03 puan ve yüzde 0,15 azalışla 13.911,44 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,97 artarken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen yüzde 3,56 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin azalması ve tahvil faizlerindeki hafif gerilemenin etkisiyle pozitif seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Haberin Devamı

Jeopolitik gelişmeler, ABD'deki ekonomik veriler ile ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın ekonomik verilerin enflasyon baskılarının hafiflediğini teyit etmesi halinde bu ayki para politikası toplantısında faiz oranlarının sabit tutulmasını destekleyebileceğine işaret etmesi, Fed'in faiz artırımına gideceğine ilişkin öngörülerin zayıflamasını sağladı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise ABD'de istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puanın destek, 14.000 ve 14.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Ruhi Çenet’in ‘Hasidik Yahudiler’ belgeseli ABD’yi karıştırdı
Ruhi Çenet’in ‘Hasidik Yahudiler’ belgeseli ABD’yi karıştırdı
Mauro Icardi gözden düştü Beklediği teklifi alamadı
Mauro Icardi gözden düştü! Beklediği teklifi alamadı
Altında büyük kırılma kapıda mı Piyasalar bugün sarsılabilir
Altında büyük kırılma kapıda mı? Piyasalar bugün sarsılabilir
‘El Nino çok güçlü geliyor’
‘El Nino çok güçlü geliyor’
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirKaptan ehliyetlerinde sorun çok…
Cem Kılıç
Cem KılıçMesleki sır korunmalı
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüEzber bozmak (3)
Abdullah Karakuş
Abdullah Karakuş10 bin km uzakta ne görünüyor?
Mehmet Tez
Mehmet TezKültür savaşları: K-Pop, Çin ve Hindistan’da süper grup peşinde
Atilay Kandemir
Atilay KandemirDost ağırlaması
İlgili Haberler
Son dakika... Berhan Şimşek CHP MYKdan istifa etti
Son dakika... Berhan Şimşek CHP MYK'dan istifa etti
Tramvayın önüne koşan çocuğu son anda kurtardı
Tramvayın önüne koşan çocuğu son anda kurtardı!
Hukuk bürolarında ‘panel’ soruşturmasında detaylar belli oldu 31 adrese arama
Hukuk bürolarında ‘panel’ soruşturmasında detaylar belli oldu! 31 adrese arama
Arif Ahmet Denizolgunun ölümüne ilişkin gözaltına alınan doktora tutuklama talebi
Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin gözaltına alınan doktora tutuklama talebi