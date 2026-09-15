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Borsa güne düşüşle başladı

15.09.2026 - 10:02 | Son Güncellenme:

#Borsa#BIST 100#Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 düşüşle 14.219,98 puandan başladı.

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Borsa güne düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,60 değer kaybederek 14.235,83 puandan tamamladı.

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Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 15,86 puan ve yüzde 0,11 azalışla 14.219,98 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,41 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen yüzde 2,22 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da gerilimin devam etmesi, tahvil piyasasındaki satış baskısı ve yapay zeka şirketlerine ilişkin belirsizliklerle negatif seyrediyor.

Analistler bugün yurt içinde bütçe dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.400 ve 14.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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