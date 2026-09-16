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Borsa güne düşüşle başladı

16.09.2026 - 10:10 | Son Güncellenme:

#Borsa#BIST 100#Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 düşüşle 13.868,17 puandan başladı.

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Borsa güne düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,41 değer kaybederek 13.892,30 puandan tamamladı.

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Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 24,13 puan ve yüzde 0,17 azalışla 13.868,17 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,28 artarken, holding endeksi ise yüzde 0,52 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 2,18 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, tahvil piyasasındaki satış baskısının azalması ve petrol fiyatlarındaki yükselişlerin hız kesmesiyle risk iştahı ılımlı bir şekilde yükselirken, gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

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Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın basın toplantısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 14.000 ve 14.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

 

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