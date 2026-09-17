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Borsa güne düşüşle başladı

17.09.2026 - 10:08 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Borsa İstanbul#Bist 100

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,32 düşüşle 12.948,83 puandan başladı

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Borsa güne düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,54 değer kaybederek 13.122,58 puandan tamamladı.

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Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 173,74 puan ve yüzde 1,32 azalışla 12.948,83 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,34 artarken, holding endeksi ise yüzde 2,96 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,55 ile ulaştırma, en çok gerileyen yüzde 9,50 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, bankanın faiz artırımının ardından New York borsasında dün görülen satış baskısı, bugün özellikle vadeli piyasalarda yerini daha iyimser bir görünüme bıraktı.

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Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise başta Avro Bölgesi'nde enflasyon ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.700 puanın destek, 13.100 ve 13.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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