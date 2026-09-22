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Borsa güne düşüşle başladı

22.09.2026 - 10:07 | Son Güncellenme:

#Borsa#Ekonomi#BIST 100

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,76 düşüşle 13.236,57 puandan başladı.

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Borsa güne düşüşle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kazanarak 13.337,69 puandan tamamladı.

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Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 101,12 puan ve yüzde 0,76 azalışla 13.236,57 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,41 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,03 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 9,22 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki yükselişler ile ABD ve İran arasında diplomatik çözüm sağlanabileceğine yönelik iyimserlikle pozitif seyrediyor.

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Şirketlerin yaptığı yapay zeka yatırımlarının karşılık bulabileceğine yönelik tahminler ve ABD ile İran arasındaki gerilimin diplomatik yollarla hafifleyebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi küresel piyasaları destekliyor.

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Teknoloji ve yarı iletken şirketlerinin yeni ürünlerini piyasaya sürmeye devam etmesi bu ürünlere talebin devam edeceğine dair öngörüleri güçlendirdi. Bu gelişme söz konusu şirketlerin hisselerinin yükselmesini sağladı.

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Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gelmesi beklenen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu belirtmesi jeopolitik tansiyonun düşebileceğine ilişkin umutları artırdı.

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Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ile finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.100 puanın destek, 13.500 ve 13.600 puanın direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

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