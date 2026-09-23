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Borsa güne düşüşle başladı

23.09.2026 - 10:15 | Son Güncellenme:

#Borsa İstanbul#BIST100#BIST100 Endeksi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 düşüşle 13.152,37 puandan başlarken bankacılık endeksi yüzde 0,19 değer kazandı, holding endeksi ise yüzde 1,56 değer kaybetti.

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Borsa güne düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybederek 13.198,84 puandan tamamladı.

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Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 46,47 puan ve yüzde 0,35 azalışla 13.152,37 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,19 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,56 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,44 ile tekstil deri, en çok gerileyen yüzde 8,59 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran'ın savaşı sonlandırmaya yönelik diplomatik temaslarda ilerleme kaydetmesi risk iştahını artırırken, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

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Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye konusu fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin açıklama yaptı. Kurul, Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre anılan fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğunu bildirdi.

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Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin, finansal hizmetler güven endeksinin ve hanehalkı beklenti anketinin, yurt dışında ise dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puanın destek, 13.300 ve 13.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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