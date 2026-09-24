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Borsa güne düşüşle başladı

24.09.2026 - 10:05 | Son Güncellenme:

#BIST 100#Borsa İstanbul#BIST 100 Endeksi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,60 düşüşle 13.172,44 puandan başladı.

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Borsa güne düşüşle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kazanarak 13.251,85 puandan tamamladı.

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Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 79,41 puan ve yüzde 0,60 azalışla 13.172,44 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 1,95 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,47 ile tekstil deri, en çok gerileyen yüzde 8,36 ile finansal kiralama faktoring oldu.

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KÜRESEL PİYASALARDA ENDİŞELER RİSK İŞTAHINI TÖRPÜLÜYOR

Küresel piyasalarda, ABD'de ekonomik aktivitenin gücünü koruduğuna işaret eden veriler ve Orta Doğu'da enerji arzına yönelik risklerin uzayabileceğine yönelik endişeler risk iştahını törpülüyor.

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Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla, 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar ele alınacak.

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Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de cari işlemler dengesi, inşaat izinleri ve yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puanın destek, 13.300 ve 13.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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