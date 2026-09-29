Borsa güne düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,38 değer kaybederek 12.592,76 puandan tamamladı.

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Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 76,76 puan ve yüzde 0,61 azalışla 12.516,00 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,07 artarken, holding endeksi yüzde 1,17 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 8,14 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesi ve tahvil piyasasındaki satış baskısının devam etmesiyle negatif bir seyir izleniyor.

Yurt içinde ise fon soruşturmalarına yönelik gelişmeler takip ediliyor. Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin, "Yaşanan sorun, fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir." dedi.

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Erdoğan, bugün ekonomi kurmaylarıyla, sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya geleceğini bildirdi.

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Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ekonomik güven ve tüketici güven endekslerinin ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.300 puanın destek, 12.600 ve 12.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.