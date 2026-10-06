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Borsa güne düşüşle başladı

06.10.2026 - 10:20 | Son Güncellenme:

#Borsa#BIST 100#Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 düşüşle 12.437,59 puandan başladı.

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Borsa güne düşüşle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,42 değer kazanarak 12.443,92 puandan tamamladı.

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Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 6,32 puan ve yüzde 0,05 azalışla 12.437,59 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,10, holding endeksi yüzde 0,73 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,44 ile turizm, en çok gerileyen yüzde 6,54 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de tahvil faizlerinin yükselişine rağmen yapay zeka yatırımlarına yönelik iyimserlik ve güçlü bilanço beklentilerinin risk iştahını artırmasıyla pozitif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri raporunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.200 puanın destek, 12.600 ve 12.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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