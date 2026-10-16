Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBorsa güne düşüşle başladı
HaberlerUzmanpara

Borsa güne düşüşle başladı

16.10.2026 - 10:46 | Son Güncellenme:

#Borsa#BIST 100#Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,44 düşüşle 11.896,08 puandan başladı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Borsa güne düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kaybederek 12.070,17 puandan tamamladı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 174,09 puan ve yüzde 1,44 azalışla 11.896,08 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,48, holding endeksi yüzde 1,42 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,36 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 6,52 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye’ye ilişkin değerlendirmesini akşam piyasaların kapanışının ardından açıklaması bekleniyor. Beklenti, S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu "BB-", not görünümünü ise "durağan" olarak koruması yönünde.

Haberin Devamı

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşması, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve enflasyon, ABD'de ise sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.700 puanın destek, 12.000 ve 12.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Meteorolojiden İstanbula kritik uyarı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji'den İstanbul'a kritik uyarı: Yeni yağış dalgası geliyor
ABDli Yahudi profesör yayında sinsi planı anlattı Şok açıklamalar: Sırada Türkiye var
ABD'li Yahudi profesör yayında 'sinsi planı' anlattı! Şok açıklamalar: 'Sırada Türkiye var'
Alman basını, Beşiktaşın zaferini manşetine taşıdı: Hoffenheim hem sahada hem tribünde yenildi
Alman basını, Beşiktaş'ın zaferini manşetine taşıdı: 'Hoffenheim hem sahada hem tribünde yenildi'
Eskişehir’de başlayıp 4 kıtaya ulaştı ‘Hazırlanması en zor Türk yemeği baklava’
Eskişehir’de başlayıp 4 kıtaya ulaştı! ‘Hazırlanması en zor Türk yemeği baklava’
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirTürkiye Avrupa ilişkilerinde hiperrealizm dönemi...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüKim haklı?..
Zafer Şahin
Zafer Şahin'Fon vurgunu ahlaksızlıktır namussuzluktur'
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşBölgede olanlar ve Türkiye’nin bakışı
Mehmet Tez
Mehmet TezApolitika
Atilay Kandemir
Atilay KandemirHaldun Dormen galası
İlgili Haberler
Özgür Özel: Topuklu efesi de Afyonlusu da İzmirlisi de kaçacak yer arayacak
Özgür Özel: Topuklu efesi de Afyonlusu da İzmirlisi de kaçacak yer arayacak
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında şüpheliler adliyeye sevk edildi
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında şüpheliler adliyeye sevk edildi
AK Partili İnandan Özgür Özelin açıklamalarına tepki
AK Parti'li İnan'dan Özgür Özel'in açıklamalarına tepki
Son dakika... Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika... Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlandı