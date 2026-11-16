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Borsa güne düşüşle başladı

16.11.2026 - 10:08 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Borsa İstanbul#Bist 100

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 düşüşle 11.808,77 puandan başladı.

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Borsa güne düşüşle başladı

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 değer kazanarak 11.842,82 puandan tamamladı.

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Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 34,05 puan ve yüzde 0,29 azalışla 11.808,77 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,93 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 1,69 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD'li çip devi Nvidia'daki yönetim çalkantıları ile yapay zeka ve teknoloji alanındaki gelişmelerin ekseninde yoğun gündemli haftaya karışık başlarken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un yapacağı konuşmaya çevrildi.

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Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, olağan ve olağanüstü fonların tasfiyesinde, bugüne kadar toplamda 131 fonun 119'unda, 444 bin 987 kişiye 161 milyar lira ödendiğini söyledi.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) nezdinde oluşturulan iade ve geri kazanım hesaplarında, bugüne kadar 35,6 milyar liralık birikim oluştuğunu bildiren Şimşek, "Bunun büyük bir kısmı, cuma günü itibarıyla fonlara aktarıldı ve ödendi. 2,6 milyar liralık bir kısmı, nakit olarak duruyor. Nakit oluştukça ödemeleri yapıyoruz." dedi.

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Analistler, bugün yurt içinde Hazine bütçe dengesinin, yurt dışında Fed Başkanı Warsh'un konuşması ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.700 ve 11.600 puanın destek, 11.900 ve 12.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

 

 

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